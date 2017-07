Virada Sustentável discute “Manaus dos Sonhos”nesta sexta

Zona portuária no centro de Manaus -foto: divulgação

Nesta sexta-feira (28), o Movimento Ficha Verde inicia os debates da 3ª Virada Sustentável Manaus com uma discussão temática sobre a “Manaus dos Sonhos”. O evento será realizado em parceria com o Massa Crítica Manaus, na Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Um grupo de participantes sairá do Parque dos Bilhares, às 18h30, com destino à FAS, utilizando bicicletas, skates e patins. A roda de conversa terá início às 20h e cada debatedor terá de cinco a 10 minutos para falar sobre suas ações e ideias para a construção de uma cidade sobre os pilares da sustentabilidade. A partir daí, a discussão será aberta para a participação do público.

Entre os participantes confirmados, está a idealizadora da Virada Zen, Mariana Amaral; o fundador da Virada Sustentável, André Palhano; o superintendente da FAS, Virgílio Viana; o Secretário Municipal de Limpeza Pública, Paulo Farias; o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar; e o representante do Movimento Ficha Verde, Nelliton Marques.

Virada Sustentável em Manaus

A terceira edição da Virada Sustentável Manaus promove, nestes sábado (29) e domingo (30), uma ampla programação com ações culturais, esportivas, ecológicas e de lazer, em todas as zonas da cidade. Serão mais de 250 atividades gratuitas com o objetivo de abordar a sustentabilidade de forma ampla e dinâmica. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

O festival ocorrerá de forma simultânea em vários pontos. São eles: Largo São Sebastião, Musa do Largo, Galeria do Largo, Parque dos Bilhares, Parque do Mindu, Bosque da Ciência, Jardim Botânico Adolfo Duque, Parque Sumaúma, Shopping Via Norte, Rua São Vicente e Rip Rap da Redenção, Casa Mamãe Margarida, Cooperativa Aliança no bairro da Compensa e Conjunto Viver Melhor.

Entre as iniciativas culturais, estão exposições de artesanato, fotografia e pinturas, performances teatrais, intervenções artísticas, apresentações de dança e música.

A apresentação “Teatro na Floresta”, liderada por estudantes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma, no Rio Mariepaua (225 km de Manaus), também irá compor a programação. Moradores de comunidades isoladas do interior, os jovens vão apresentar contos e lendas da região a partir de sua própria visão. A apresentação será realizada no Parque do Mindu, às 10h e será aberta ao público.

Outro destaque é a edição especial do Malaba Jam Festival, que ocorrerá pela primeira vez dentro da programação da Virada, com shows das bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão. O evento acontece no sábado (29) no anfiteatro do Parque dos Bilhares, a partir das 16h.

Leia mais:

Roda de conversa debaterá a “Manaus dos Sonhos” durante Virada Sustentável

Esquenta da ‘Virada Sustentável Manaus’ acontece neste sábado

Virada Sustentável: Parque dos Bilhares recebe Malaba Jam Festival e outras atividades neste fim de semana