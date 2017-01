Virada de ano violenta em Manaus: cinco mortes foram registradas na cidade

O primeiro aconteceu por volta das 19h30, em frente a uma igreja, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e teve como vítima o estudante Gerlison da Silva e Silva, 16.

Populares informaram a polícia, que o rapaz estava em frente à igreja esperando o culto começar, quando dois homens não identificados se aproximaram dele, em uma motocicleta de cor e características não reveladas, em seguida um dos suspeitos, anunciou o assalto e pediu o celular do adolescente, que se negou a entregar o aparelho. Diante da negativa, o garupa da motocicleta efetuou um único disparo que atingiu o ombro esquerdo do jovem.

O estudante ainda foi socorrido e levado para o pronto-socorro, Platão Araújo, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Por volta das 23h40, uma mulher, até o momento não identificada, aparentando ter 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na rua Sol Nascente, bairro Gilberto Mestrinho, também na Zona Leste.

Já na Zona Oeste, na rua 10, do bairro Nova Esperança, por volta 4h, desta sexta-feira (1), um homem, também até o momento não identificado, aparentado ter entre 40 a 45 anos de idade, foi morto a facadas. No local ninguém quis se pronunciar sobre o caso.

Ainda Zona Oeste, foi registrado o homicídio do agricultor Nilson Silva de Souza, 45. Ele foi encontrado morto na manhã de hoje (1), dentro da própria casa, situada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Tarumã.

Segundo o delegado plantonista do 19 Distrito Integrado de Polícia (DIP), Maurício Ramos, Nilson foi morto com tijoladas na cabeça.

“ Três homens são suspeitos de terem cometido o crime. Sabemos apenas que ele foi morto após uma discussão, mas não sabemos o motivo que levou a morte do rapaz. Os suspeitos mataram o agricultor no ramal e levaram o corpo da vítima para dentro da casa dela”, afirma o delegado.

No início da tarde dessa sexta-feira (1 º), um homem identificado apenas como Adriano Silva, foi morto a facadas. O fato aconteceu na rua Barretos, bairro Grande Vitória.

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam o autor do crime em flagrante. O suspeito chegou na casa da vítima e desferiu as facadas nele, em seguida fugiu, porém, em seguida foi preso.

O suspeito que não teve o nome divulgado, foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será ouvido e contara a motivação do crime. Após os procedimentos cabíveis será levado para uma das unidades prisionais da capital.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga todos os crimes.

Por Mara Magalhães

Com informações de Ana Sena