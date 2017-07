Violência: três são mortos somente na noite de domingo em Manaus

O autônomo tentou se esconder em um beco, mas foi perseguido e morto – Divulgação

Após perseguição, o autônomo Marcelo Andercley Rodrigues Souza, de 34 anos foi assassinado, com cinco tiros na noite deste domingo (30), no beco Ajuricaba, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por dois dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta. Marcelo teria sido baleado na rua Brasil, após se esconder em um beco.

A vítima foi atingida com cinco tiros, dois na cabeça, dois nas costas e um no peito. Familiares informaram à Polícia que desconhecem a motivação para o crime. O autônomo teria passado o dia fora de casa.

Os suspeitos do crime fugiram sem ser identificados. A Polícia Militar foi acionada, porém até o momento, ninguém foi preso.

Outras mortes

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas – Divulgação

Crime do bairro Rio Piorini

O ex-presidiário Sivaldo Oliveira dos Santos, de 26 anos, foi morto com um tiro nas costas, por volta das 23h30 deste domingo, na Alameda Rio Negro, bairro Rio Piorini, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto perseguiram a vítima. Embora tentasse correr, acabou sendo atingido pelos tiros. Os suspeitos fizeram três disparos, porém apenas um atingiu o ex-presidiário.

De acordo com a Polícia, Sivaldo já havia sido preso pelos crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo e furto. O ex-presidiário morava no bairro Colônia Antônio Aleixo, e foi morto no mesmo local onde foi preso, por venda de entorpecentes, no ano passado.

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, motivada por tráfico de drogas.

Zona Leste

Testemunhas informaram que a vítima era usuária de drogas – Daniel Landazuri

Um homem identificado apenas como “Alex”, aparentando ter entre 20 a 25 anos, foi morto com cinco tiros, por volta das 23h, do domingo, na esquina das ruas das Margaridas e Orquídeas, na 1ª etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Testemunhas informaram para a Polícia, que o jovem era conhecido na área por ser usuário de drogas. A vítima foi atingida com três tiros na cabeça, um na barriga e um nas pernas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e até o início desta manhã permanecia sem identificação.

Todos os casos estão sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

