Violência ou machismo? AM tem 40 feminicídios em três meses

Acesso à informação nos dias de hoje sobre os direitos ainda não tem sido suficiente para uma mulher – vítima de agressão física ou psicológica, seja em casa ou na rua – se encorajar a sair do ciclo de violência. E em Manaus um número alarmante retrata bem essa triste realidade: 40 casos de feminicídio em apenas três meses.

Entre os casos de feminicídio, em plena semana da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, está o da dona de casa Vanderlice Aragão de Araújo, 25, brutalmente assassinada pelo ex-marido com 75 facadas. No entanto, ao se apresentar à polícia, o recepcionista Jessé James Souza, 45, disse que matou a ex porque “teve seus motivos” e a acusou de traição.

A morte da dona de casa se soma aos números do Mapa da Violência 2015, o qual aponta que no Amazonas, em 10 anos, houve um crescimento de 174,3% no número de mulheres vítimas de mortes violentas.

Nesse levantamento, o Estado figura como o sexto com o maior crescimento em números de feminicídio em todo o país. Nesse contexto, é o segundo mais violento para mulheres em toda a Região Norte, uma vez que, entre 2003 e 2013, 727 mulheres amazonenses foram assassinadas. Do total de ocorrências no ano passado tendo elas como vítimas, 62% dos crimes aconteceram em Manaus.

Diante de todos esses números, sobram perguntas. Por que tantas mulheres ainda são subjugadas ao marido e convivem com a violência diária? O aumento do número de denúncias significa que elas estão sendo mais corajosas ou há muito a se avançar para chegarmos a um resultado satisfatório?

Fatores

De acordo com o psicólogo Sandro Soares, existem muitos fatores que levam uma mulher a se sujeitar durante anos à agressão física e psicológica por seu companheiro.

“Um desses fatores é o econômico, uma vez que ainda existem mulheres que não trabalham, não estudam e necessitam do marido para o sustento. Outro motivo muito forte é a educação ortodoxa que define família sob o “modelo” de uma mãe, um pai e os filhos em uma casa. Isso faz com que a mulher suporte essas agressões calada por querer de alguma maneira preservar tudo isso. Outras vezes, essas mulheres violentadas têm autoestima muito baixa e pensam que nunca vão reconstruir a vida ou ser amadas por outra pessoa”, explicou.

Sobre as agressões, Sandro Soares disse que para o homem chegar às vias de fato e agredir a companheira, é porque os agressores cresceram ou testemunharam um ciclo de violência, onde possivelmente o pai e o avô desse agressor também machucavam suas companheiras. “De certa forma, essa é a maneira deles exigirem respeito e submissão. É um jeito estúpido de se impor na casa. Uma maneira completamente primitiva e errada. Assim como a vítima precisa de tratamento, o homem também precisa ser tratado, para deixar de ser um agressor”, disse Soares.

Aumento de denúncias

Conforme Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), mesmo com o alto número de mulheres que ainda sofrem com a violência doméstica, os números de denúncias vêm em escala de aumento progressivo, o que denota o empoderamento das mulheres a denunciar seus agressores.

“Hoje a mulher dispõe de uma gama de mecanismos que garante simultaneamente a segurança dela e o distanciamento do agressor. Hoje, as mulheres têm confiado mais na Justiça. Eu atendi uma mulher que passou 37 anos casada e sendo espancada pelo marido diariamente, mas que decidiu denunciar. Fora isso, há mulheres que passam 10, 15 e 20 anos sendo violentadas. São violências que acontecem dentro de casa e se não houver uma denúncia, eu não tenho como entrar na residência delas e prender os maridos delas”, informou.

Débora Mafra explicou ainda que a maioria das mulheres denuncia, mas não deseja uma prisão, apenas mudança no comportamento agressivo. Segundo ela, os familiares dessas mulheres também ajudam, mas às vezes, por pressionarem as vítimas para que não denunciem seus agressores, acabam prejudicando as investigações.

“Hoje dispomos de mecanismos como o alerta rosa, Ronda Maria da Penha, medidas protetivas, as prisões e até os abrigos que recebem essas mulheres. A violência contra a mulher não diferencia classes sociais, ela acontece em todos os níveis da sociedade, mas é claro que nas famílias mais humildes há maior incidência. As agressões contra as mulheres ricas terminam sob sigilo ou em divórcio”, afirmou.

No entendimento da delegada, os vários aspectos da sociedade machista em que vivemos e o fato de alguns homens tratarem a mulher como objeto também influenciam nos crimes, que vão do assédio (inclusive moral) às agressões, estupros e homicídios.

“Viemos de uma sociedade em que a mulher chegou a ser desconsiderada como integrante. Depois da década de 60 é que começaram a conquistar o lugar na sociedade, mas ainda temos uma sociedade com muito preconceito. O machismo está arraigado dentro da sociedade e da cultura familiar e só pode ser tirado com educação e aprendizado”, disse.

Barcelos está entre as piores

Até o último mês de novembro, conforme dados da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), das mulheres assassinadas em Manaus, a maioria dos casos que terminam em morte foi por motivos torpes. O término do relacionamento é apontado por policiais como exemplo de motivo torpe para assassinatos de mulheres.

O Estado carrega ainda a triste imagem de possuir o município com a maior taxa de feminicídios em todo o país. Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus, é o primeiro no ranking das cem mais maiores taxas médias de assassinatos de mulheres. De acordo com os dados do Mapa da Violência 2015, com uma população de praticamente 12 mil mulheres, a média registrada no município de Barcelos em quatro anos (2009 a 2013) foi de 45,2 homicídios para cada dez mil mulheres.

A cada uma hora e meia, uma mulher morre no Brasil. A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, um estupro acontece.

Queimadas, alvejadas, espancadas, atropeladas, estranguladas, afogadas, esfaqueadas, raptadas e estupradas até a morte, empaladas, emparedadas, degoladas e esquartejadas.

Ativistas protestam por mais respeito

Em memória de Vanderlice Aragão de Araújo, 25, brutalmente assassinada pelo marido dia 26 de novembro deste ano, o movimento “Por todas elas” reuniu mais de 30 pessoas na tarde da última sexta-feira (2) contra a escalada na violência doméstica, aumento dos feminicídios, estupros, contra a violência intelectual e as demais formas de assédio.

Ana Sena

Jornal AGORA