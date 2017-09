Violência nos ônibus: morte de suspeitos e arrastão em terminal são registrados durante a madrugada

Além deste caso, que aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Manaus, outros nove foram registrados durante a noite de segunda-feira (4) em diferentes pontos das Zonas Norte e Leste da capital.

Sete dos nove ônibus foram assaltados durante um arrastão que teria ocorrido em uma estação de ônibus no Conjunto João Paulo, por volta das 21h. Segundo os rodoviários, três homens armados desceram de um veículo e anunciaram o assalto. Os bandidos levaram a renda dos veículos que estavam estacionados no terminal.

Outros dois coletivos foram roubados em bairros da Zona Norte. Os bandidos levaram dinheiro e pertencentes pessoais dos passageiros e funcionários. De acordo com a polícia, durante um dos roubos, dois suspeitos foram mortos.

Uma das medidas estudadas para diminuição dos índices de assaltos nos coletivos são os cartões Passafácil – Márcio Melo

Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) se reuniu, no último dia 10 de agosto, com representantes do Ministério Público do Estado (MPE), Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU), além de outros órgãos, para tratar dos elevados números de assaltos dentro dos ônibus e discutir estratégias para diminuir esses índices.

Uma das medidas para a diminuição dos índices de assaltos dentro dos coletivos é o pagamento da tarifa apenas com os cartões Passafácil, pois evita que o cobrador acumule dinheiro na catraca o que, segundo levantamentos dos órgãos de segurança, é o principal chamariz dos criminosos.

Uma nova reunião ficou marcada para o dia 11 deste mês, onde espera-se a presença dos órgãos de Segurança Pública e do Município, e um acordo para que as medidas sejam implantadas.

