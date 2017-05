Violência na Síria diminui após início de acordo liderado pela Rússia

A luta entre rebeldes sírios e forças do governo diminuiu neste sábado (6), quando um esforço liderado pela Rússia para fortalecer um cessar-fogo entrou em vigor, embora as batalhas continuassem em uma linha de frente importante perto de Hama, disse um comandante rebelde e monitor de guerra. As informações são da Agência Reuters

O acordo para criar “zonas de segurança” nas principais áreas de conflito no oeste da Síria teve início à meia-noite. O acordo foi proposto pela Rússia, o aliado mais poderoso do presidente Bashar al-Assad, com o apoio da Turquia, que apoia a oposição. O Irã, outro grande aliado de Assad, também o apoiou.

Grupos políticos e armados de oposição rejeitaram a proposta, dizendo que a Rússia não quis ou não conseguiu que Assad e seus aliados da milícia apoiados pelo Irã respeitassem o cessar-fogo passado. O governo sírio disse que apoiou a proposta, mas que continuará a lutar contra o que chamou de grupos terroristas em todo o país.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que houve uma redução nos combates na Síria desde que o acordo entrou em vigor, mas advertiu que era muito cedo para dizer se isso duraria. “A redução da violência deve ser clara e duradoura”, disse o diretor do Observatório, Rami Abdulrahman.

O comandante rebelde disse que o nível geral de violência foi reduzido, mas acrescentou que “tentativas do regime [para avançar] no campo Hama continuam”.

Agência Brasil

Com informações da Agência Reuters