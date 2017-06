Violência contra idoso dobra em Manaus nos primeiros cinco meses do ano

Os registros de violência contra idosos no Amazonas dobraram entre os meses de janeiro a maio – Divulgação

Quando se pensa em envelhecer, ninguém imagina que alguém do seu próprio sangue possa lhe fazer algum mal, não é mesmo? No entanto, a realidade é outra, pelo menos, em Manaus. Às vésperas do dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, a titular da Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (DECCI), Ivone Azevedo, revelou ao EM TEMPO, nesta quarta-feira (14), que os registros de violência contra idosos no Amazonas dobraram entre os meses de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2016.

De acordo com a delegada, nos cinco meses de 2017, a Polícia Civil já enviou 200 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e cinquenta inquéritos à Justiça.

“As estatísticas refletem uma maior conscientização das pessoas e também dos idosos em levar os casos de violência ao conhecimento da polícia, em busca de seus direitos e de serem respeitados”.

A delegada afirma que, em Manaus, a maioria dos casos são de âmbito familiar. Segundo a autoridade, cerca de 700 casos foram registrados na delegacia. Para ela, o grande vilão da violência contra os idosos é a perturbação, seguida por crimes contra a honra como injúria, calúnia e difamação e até a apropriação de bens materiais.

“A DECCI é uma delegacia especializada em crimes contra o idoso no âmbito familiar e trabalha com a proteção e o exercício dos seus direitos em situações onde a agressão parte de dentro da família. Nesses casos, a denúncia pode vir de observadores de fora como vizinhos, ou até mesmo do próprio idoso”, afirmou Ivone.

Como ajudar

Como muitas vezes quem comete a violência é da família da vítima, o idoso se vê em um situação quase sem saída, seja porque não quer prejudicar o parente ou porque depende do familiar. Por esses motivos é necessário que a população esteja atenta a essa questão. Desde um olhar distante, triste, de solidão e abandono, ou um jeito cabisbaixo, sem muita conversa, retraído, são algumas das características que se pode distinguir que uma pessoa idosa esteja sofrendo maus-tratos.

Segundo a psicóloga, gerontóloga e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Amazonas (ABRAz-AM), Stella Torres, tudo o que pode comprometer a integridade física ou emocional do idoso deve ser considerado violência.

“O mais complicado é que muitas vezes a violência é causado pela própria família, o que faz com que o idoso sinta dificuldade em buscar ajuda para se libertar da situação”.

Todo tipo de violência deve ser denunciada. Para isso, o Disque 100 funciona 24 horas por dia, recolhendo denúncias. Trata-se de um serviço gratuito e a identidade de quem denuncia é preservada. Denúncias também podem ser feitas pelo Disque 165, Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) ou pelo (92) 3214-5800, telefone da Especializada em Crimes contra o Idoso.

Penas previstas no Estatuto Idoso

Expor ao perigo a integridade e a saúde, seja física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas, privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazer, ou sujeitando-o a trabalho excessivo – pode ocorrer detenção de dois meses a um ano de prisão e multa. Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de um a quatro anos de prisão. Em caso de morte varia de quatro a 12 anos.

Apropriação ou desvio de bens do idoso, pensão ou outro qualquer rendimento – reclusão de um a quatro anos, e multa.

Reter cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso – detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Deixar de prestar assistência ao idoso, em situação de eminente risco, ou dificultar sua assistência à saúde – detenção de seis meses a um ano. A pena aumenta pela metade se a omissão resultar em lesão corporal grave, e triplica em caso de morte.

Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte e outros instrumentos de cidadania, por motivo de idade – reclusão de seis meses a um ano. Na mesma pena incorre desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena aumenta 1/3 se a vítima se encontrar sob cuidado ou responsabilidade do denunciado.

Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência e não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado – detenção de seis meses a três anos, e multa.

Aspectos Jurídicos Relacionados à Pessoa com Demência

A Associação Brasileira de Alzheimer Regional Amazonas (ABRAz-AM) realizará, no dia 24 de junho, o VI Encontro da ABRAz com o tema ‘Aspectos Jurídicos Relacionados à Pessoa com Demência. O objetivo do evento é informar, incentivar, apoiar familiares e cuidadores de idosos, além de capacitar profissionais e defender os direitos dos pacientes com Alzheimer. A programação ocorrerá, das 8h às 12h, no Parque Municipal do Idoso, localizado na Rua Rio Mar, s/n – Nossa Senhora das Graças.

As inscrições podem ser realizadas antecipadamente na sede da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati), localizada na avenida Brasil s/n Santo Antônio (no mesmo local do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou), ou também no dia do evento. Valor das inscrições: R$ 30,00 (profissionais) e R$ 15,00 (estudantes e cuidadores e idosos).

O evento é composto de palestra e mesa redonda que abordará o tema do encontro e também ‘Novas Possibilidades Terapêuticas em Gerontogeriatria para Pessoas com Demência’.

