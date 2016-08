Violência contra a mulher, idoso, criança e adolescente será tema de espetáculo musical

O espetáculo ‘Quebrando o Silêncio’ do Coral Jovem de Manaus da Igreja Adventista de Manaus será apresentada neste sábado (27), às 20h, no Teatro Direcional, no Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul.

A montagem terá a participação de 90 vozes e uma banda com músicos profissionais da Amazonas Band, Filarmônica do Amazonas e Orquestra de Violões do Amazonas, sob a regência do maestro Alexandre Ludvig. Eles irão interpretar músicas no estilo gospel com letras que remetem ao enfrentamento da violência contra a mulher, idosos, crianças e adolescentes.

A titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Graça Prola, e a secretária executiva de Políticas para Mulheres, Keyth Bentes, vão ter uma participação especial ao falar sobre a temática. “Vamos apresentar as ações realizadas pelo Governo para combater a violência, os serviços oferecidos e falar de alguns casos”, explica Prola.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro.

Com informações da assessoria