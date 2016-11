Vinte corpos das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense já foram identificados

O Itamaraty informou que 20 corpos das vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, ocorrido nesta terça-feira (29) na Colômbia, já foram identificados até o início desta tarde (horário de Brasília). Uma equipe da Polícia Federal, acompanhada de integrantes do Itamaraty e dos Ministérios da Saúde e do Esporte, está em Medellín desde a madrugada para auxiliar no processo de identificação dos corpos das vítimas.

A confirmação da identidade das vítimas foi feita a partir dos dados biométricos levados pela Polícia Federal. O Itamaraty, entretanto, não divulgou a lista dos nomes já identificados. Os primeiros corpos poderão ser trazidos para o Brasil antes do término do trabalho de reconhecimento de todos os passageiros. O transporte só deve ocorrer a partir desta quinta-feira (1°) depois do embalsamento e da emissão das certidões de óbito. A expectativa da equipe é que todos cheguem ao Brasil até o fim da semana. Sobre os brasileiros que estão hospitalizados, o Itamaraty afirma que ainda não tem uma perspectiva de quando será possível trazê-los para o Brasil, já que situação de saúde ainda é considerada crítica.

Serviço

Para auxiliar nos trâmites burocráticos que envolvem o traslado dos corpos, a equipe brasileira instalou um núcleo de apoio aos familiares das vítimas no aeroporto Olaya Herrera, situado na área mais central de Medellín. Segundo o Itamaraty, o núcleo conta com a presença de médico, psicólogo, funcionários da prefeitura local, do Ministério de Relações Exteriores colombiano e agentes consulares da Embaixada do Brasil na Colômbia, que estarão à disposição 24 horas.

Dois números de telefone foram disponibilizados para atender os familiares que não puderam ir à Colômbia. Os contatos são 00 57 4 3656180 ou 00 57 4 3656181. No Brasil, os familiares podem buscar informações ou esclarecimentos com o núcleo de assistência do Ministério das Relações Exteriores de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55 61 98197-2284.

Débora Brito

Agência Brasil