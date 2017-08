Vingança: homens são executados e mulher é baleada na Zona Leste

Vingança pode ter sido a motivação para um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (24). Dois homens foram executados e uma mulher baleada, no balneário do Pará, localizado no km 10 do ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo, Zona Leste.

O dono do balneário, Raimundo Nonato de Oliveira Rocha, o “Pará”, 61, o vendedor de carvão Francisco Lázaro Nobre Cabral, 39, foram mortos e a esposa de “Pará”, a cozinheira Maria Auzenhira da Silva Rocha, 58, foi baleada com um tiro na cabeça. Os assassinos trajavam blusas de mototáxistas.

Leia também:Duplo homicídio: briga em bar acaba com morte de tio e sobrinho na Zona Leste de Manaus

O vendedor de carvão Francisco Lázaro Nobre Cabral, 39, também estava no local e foi morto a tiros

Maria foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, onde segue internada em estado grave. Conforme as investigações, o crime foi uma retaliação a um assassinato ocorrido há dois meses no ramal do Ipiranga, mesmo bairro, onde o autor era conhecido como “Pará”. No entanto, familiares afirmaram que Raimundo não tinha nenhum envolvimento com o crime.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Irmãos sofrem duplo homicídio no São José e polícia acredita em ‘acerto de contas’

Duplo homicídio: moradores de rua voltam a ser assassinados, dessa vez na Zona Leste

Dois corpos são encontrados no ramal do brasileirinho em Manaus