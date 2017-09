Vingança: homem é encontrado com 40 facadas pelo corpo em ramal no Tarumã

Os policiais acreditam que o crime foi motivado por vingança – Daniel Landazuri

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6) na rua do Riacho, conhecida popularmente como ramal “Mama Égua”, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a perícia, antes de ser morto com mais de 40 facadas, a vítima foi torturada e teve a perna direita fraturada.

“Possivelmente o homem foi morto em outro local e o corpo abandonado nessa área. A morte ocorreu há cerca de 12 horas e a maioria das facadas foi na região do tórax e pescoço”, disse o perito Bráulio Pedroso.

Policiais militares da 20ª Cicom foram acionados por meio do Ciops por volta das 5h. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos. O corpo estava enrolado em uma rede, com as pernas e a cintura amarradas com cordas. A vítima tinha cabelo com mechas loiras e na bermuda que usava foi encontrado uma caixa de fósforo e restos de cigarros.

De acordo com a polícia, o assassinato foi causado por acerto de contas, mas os detalhes da motivação ainda são desconhecidos. O corpo foi encaminhado ao IML, onde aguarda por identificação.

