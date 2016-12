‘Vim para somar’, diz novo desembargador para encerrar polêmica

Coube ao juiz Jomar Fernandes, 56 anos, encerrar a polêmica em torno das sete vagas criadas na corte do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) e ser o primeiro a ocupar uma das cadeiras. Ele foi empossado desembargador na última quarta-feira, em solenidade no tribunal, e comemora essa nova fase na sua carreira, que já soma 30 anos de magistratura.

EM TEMPO – O senhor foi o primeiro a ser nomeado para uma das sete novas vagas criadas na corte do Tribunal de Justiça. O senhor acompanhou esse processo?

Jomar Fernandes – Na realidade, eu não participei de nada, pois na qualidade de juiz em nada poderia influenciar. Esse aumento do número de vagas decorreu de um levantamento feito pelo tribunal na administração do desembargador Ari Moutinho, que percebeu a necessidade de aumentar o número de desembargadores, em razão do estrangulamento de recursos no 2º grau. Ele propôs então ao plenário e a maioria aprovou, remeteu o projeto de resolução para Assembleia Legislativa do Estado para que houvesse aprovação.

Logo criou-se um imbróglio jurídico desnecessário, porque três deputados estaduais que votaram contra, decidiram judicializar o assunto. Eles foram até o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que concedeu uma liminar, não permitindo que o tribunal instalasse as vagas, não obstante, já era lei. O Estado do Amazonas então fez um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do CNJ, pedindo uma concessão da liminar.

O ministro Celso de Mello concedeu a liminar autorizando a instalação das vagas. Com o término do mandato do desembargador Ari (Moutinho), assumiu a desembargadora Graça Figueiredo e ela então deu um efeito suspensivo ao outro recurso desses deputados, contrariando a decisão do próprio Tribunal de Justiça, que julgou improcedente uma ação de inconstitucionalidade da lei que tinha sido aprovada na Assembleia.

Então, criou-se essa confusão jurídica que só foi desfeita no momento que o desembargador Pascarelli assumiu, corrigindo tudo o que estava errado, e resolveu baixar o edital, para dar o provimento a duas das setes vagas que a lei criou. A primeira vaga a ser preenchida era da carreira por antiguidade. Eu, por ser mais antigo, fui aclamado como desembargador.

EM TEMPO – E agora, como desembargador, qual vai ser sua linha de trabalho na corte?

JF – A minha prioridade será a de sempre: que é me incumbir da função institucional e constitucional que eu tenho há 30 anos. Na melhor forma possível, prestar um bom serviço, uma jurisdição, dando conta de todo esse serviço que está no meu cargo e no meu gabinete. De resto, os princípios são os mesmos, a identidade é a mesma, e eu vim para somar.

EM TEMPO – Qual serão as suas principais metas?

JF – Eu ainda não sei qual será a minha lotação. Eu ainda estou vendo com o presidente, porque eu posso ser lotado numa câmara criminal ou civil. Só então, quando tiver essa definição, eu vou saber o estado em que se encontra a câmara e de que forma eu poderei melhor ajudar os colegas. Não depende de mim essa designação. Eu era juiz de uma Vara de Dívida Ativa, eu tratava apenas de questões tributárias.

Quando eu fui convocado, eu vim atuar no crime que eu estava afastado há mais de 20 anos. Da mesma forma, agora, ainda que eu tenha simpatia por uma outra área, quem decide o meu destino é o presidente de acordo com a necessidade do tribunal.

EM TEMPO – Como o senhor avalia a magistratura do Amazonas?

JF – A magistratura do Amazonas, sem qualquer sombra de dúvida, na questão de modernidade, é a mais atualizada no Brasil. Para que tenhamos uma ideia, nós temos 99,9% de processos digitalizados, que não são mais físicos, em que juízes não precisam mais manusear papel, tanto na capital quanto no interior. Só há dois tribunais no Brasil que possuem esse índice de avanço de informática.

Nós trabalhamos com um software da empresa Softplan, que é o mais solicitado no Brasil, tanto que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo – que é o maior do mundo – há 2 anos também resolveu adotar esse software. Então, eu diria que nós conseguimos sair nesses 8 últimos anos da idade da pedra. Hoje, qualquer magistrado consegue produzir em qualquer lugar que esteja, desde que esteja instalado o aplicativo do programa. Isso é incomparável, porque a maioria dos tribunais não possui essa tecnologia.

A minha vara da Dívida Ativa Municipal tem 220 mil processos e todos estão digitalizados. São Paulo tem quase 6 milhões de processos de execuções fiscais, nenhum digitalizado. Se o advogado pretender ter vista de algo hoje, ele entra com uma petição e só vai poder ter acesso aos atos seis meses depois. No nosso tribunal, basta apenas ter uma senha. Obviamente, temos dificuldades em razão da extensão continental do Estado do Amazonas, a carência de juízes, mesmo com os concursos, mas as últimas administrações têm tentado vencer todas essas dificuldades.

EM TEMPO – Então, é necessário aumentar o número de juízes para atender a demanda judicial do Amazonas?

JF – Nós não precisamos ter aumento de juízes. Nós temos o número de vagas suficientes, o que ocorre é que os concursos não conseguem prover ou aprovar o número suficiente de juízes para cobrir todo o interior, e como o nosso Estado é muito grande, você tem essa dificuldade de designar os juízes que estão em uma comarca para uma outra comarca distante. Há toda essa dificuldade de logística e transporte.

EM TEMPO – Tramita na Assembleia Legislativa projeto do Tjam que trata da redução da diferença remuneratória de entrância e do valor de acumulação por varas ou comarcas. O senhor defende essa matéria?

JF – Eu aprovo porque o único Tribunal de Justiça que ainda não reajustou os percentuais de entrance foi o do Amazonas. Todos os outros têm uma diferença de entrância de 5%. Do Tjam, a diferença é de 10%. O presidente então remeteu à Assembleia, mas fazendo uma compensação, para que não houvesse aumento de despesas.

Nós, juízes, quando acumulamos varas ou comarcas por mais de 30 dígitos, temos um aumento salarial equivalente a 30% do valor do nosso subsídio. Ao mesmo tempo que ele diminuiu a diferença de entrance para 10%, então houve essa acomodação, de forma que vamos acompanhar sem que haja aumento de despesas. Se houver, vai ser mínimo.

EM TEMPO – Qual sua avaliação sobre as mudanças que a Câmara dos Deputados fez no pacote de leis anticorrupção?

JF – Primeiramente, não tive a oportunidade de fazer a leitura do projeto original e nem das mudanças que foram feitas, mas, como magistrado, qualquer projeto que venha combater a corrupção é bem-vindo. É muito difícil estabelecermos o que é bom ou ruim, ou até onde o Poder Legislativo pode ir com relação à autonomia, quando possui o poder de emendas aos anteprojetos que são remetidos a eles.

Por isso, eu poderia pouco opinar no caso específico. Entretanto, é o espírito que está movendo essa desfiguração seria o medo do envolvimento de parlamentares federais na Operação Lava Jato. Eu fico muito tranquilo porque, até onde eu estudo, qualquer modificação nesses projetos, que são iniciativa do Poder Judiciário, são inconstitucionais.

Tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal (STF). A Lei de Abuso de Autoridade e criminalização do fato do juiz interpretar de uma forma ou de outro o código, isso tudo quem vai dizer se é constitucional ou não, é a o STF.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO