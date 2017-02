Villa Mix terá shows exclusivos em camarote

A maratona de shows deste ano do Villa Mix, marcada para iniciar no dia 18 de março, na Arena da Amazônia, vai contar com um espaço diferenciado para o público interessado em conforto e comodidade enquanto estiver acompanhando as apresentações. O Camarote Brahma Extra VIP terá estrutura de três andares, vista e acesso privilegiado ao palco principal, além de uma atração exclusiva.

De acordo com Daiana Pereira, diretora de marketing da Fábrica de Eventos, que está organizando o evento em Manaus, a dupla The Volume Live, formada pela cantora Jaqueline Marques e pelo DJ e guitarrista Frederick Young, fará performance ao vivo no camarote especial. “O setor vai dispor de comida e bebidas liberadas, com direito a água, cerveja, refrigerante, vodka e uísque 12 anos”, informou.

Os ingressos para o Camarote Brahma Extra VIP podem ser adquiridos no estande da Fábrica de Eventos, no Amazonas Shopping. Homens pagam R$ 500 e mulheres R$ 400. A compra pode ser parcelada em até três vezes no cartão de crédito. O festival também terá as áreas de front stage e pista, cujo acesso está disponível para venda no site aloingressos.com.br.

The Volume Live

Os integrantes da dupla The Volume Live se autointitulam defensores de música elegante, alto astral e dançante. Com 4 anos de carreira, eles mesclam música eletrônica e solos de guitarra em seus shows. Para os artistas, o segredo para manter os locais lotados e animados até o último minuto do show são experiência, qualidade e interatividade.

A dupla já se apresentou clubes de países da América do Sul, América do Norte e também na Europa.

Festival

O Villa Mix em Manaus vai reunir os maiores cantores sertanejos do momento para a Arena da Amazônia. Jorge e Mateus, a atração mais aguardada pelo público, os consagrados Bruno e Marrone, além de Simone e Simaria, Luan Santana e Matheus e Kauan, dupla em ascensão desde 2010, estão confirmados.

Além das atrações da música sertaneja, as novidades deste ano são o cantor de forró Jonas Esticado, que cumpre intensa agenda de shows pelo Brasil e ainda o DJ Alok, eleito o número 1 do País pela revista especializada House Mag.

A Rádio Nativa FM, do grupo Raman Neves de Comunicação, irá transmitir o evento na íntegra para toda a cidade, de 23h às 4h da manhã. Para acompanhar a transmissão, os ouvintes terão de acessar a estação 95.1.

Serviço

Villa Mix Manaus

Onde: Arena da Amazônia (Av. Constantino Nery, 3637 – Flores)

Quando: 18 de março, a partir das 18h30

Quanto: R$ 80,50 (pista/meia); 287,50 (front stage/meia) e R$ 400 e R$ 500 (Camarote Brahma Extra VIP).

Informações: 3303-0100.

Kássio Nunes