Vila Olímpica sedia finais da Taça Laércio Miranda de Handebol

A quadra dois da Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Oeste da capital, sedia hoje (4), a partir das 19h, a final da Taça Laércio Miranda de Handebol, que promete agitar as arquibancadas do ginásio.

Na abertura da rodada dupla, as meninas do Rio Negro têm pela frente as poderosas do Adalberto Vale.

Praticante da modalidade há nove anos, a ex-jogadora do Adalberto Vale e atualmente titular na equipe do Galo da praça da Saudade, Anna Carolina, acredita que para se tornar campeã a equipe precisa jogar com seriedade em quadra.

“Não tem uma saída específica para vencermos. Mas não vamos fugir das nossas características, que são a velocidade e o contra-ataque”, disse a técnica em rede de computadores. Do outro lado, a equipe do Adalberto Valle está com os “chutes em dia”. Ao menos é o que garante a lateral-esquerda, Miriam Santos.

“O time está confiante para dar o melhor dentro de quadra. Todos os jogos foram bem disputados e acredito que essa final não será diferente”, disse a jogadora que mora na Vila Olímpica e treina a modalidade há dez anos.

Aprovada

De acordo com o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Pessoa, a competição que já está confirmada no calendário amazonense da modalidade, tem sido fundamental para o crescimento do esporte no Estado.

“Tivemos um bom público e um excelente número de participantes. Posso dizer que a competição teve uma boa aceitação por parte dos atletas”, encerrou o dirigente.

Masculino

Na finalíssima do masculino, o invicto Zezão Handebol Clube enfrenta a tropa do Adalberto Vale. A decisão entre os homens está prevista para iniciar às 20h30 no mesmo local.

Antônio Barros Jr.

EM TEMPO