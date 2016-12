Vila Olímpica recebe pacote de obras do governo

Reforço na segurança, instalação de uma praça digital com rede Wi-fi, reforma dos alojamentos e refeitório, além da construção de um centro de fisioterapia e um estande para os atletas do tiro com arco. Essas foram algumas das novidades anunciadas pelo governador José Melo para a Vila Olímpica de Manaus. Melo, que visitou o complexo esportivo no sábado (17), confirmou também que o parque aquático, que está em obras, vai ganhar a estrutura de uma das piscinas olímpicas utilizadas na Olimpíada Rio 2016.

As obras estão inseridas em um pacote de R$ 5,8 milhões para estruturar as praças esportivas na capital. Entre as ações está a instalação de um posto da Polícia Militar e câmeras de segurança. “Não é só um posto policial, vamos colocar câmeras de monitoramento nos pontos estratégicos e colocar a polícia aqui dentro para que as pessoas que aqui vêm possam ter a paz de saber que não serão assaltadas e molestadas”, disse.

No pacote de obras para a Vila Olímpica constam ainda a construção de uma academia de peso olímpico, que também irá receber os equipamentos utilizados nos Jogos Rio 2016, reforma e ampliação da academia do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), reforma e adaptação da quadra de judô, um parque adaptado para pessoas com deficiência e a ampliação das instalações elétricas do complexo da Vila Olímpica.

‘Todos Pela Vida’

José Melo falou ainda do projeto Todos Pela Vida, que pretende lançar no próximo ano e que vai reforçar o trabalho já feito na Vila Olímpica com a juventude, uma vez que vai utilizar a estrutura de ginásios das escolas para atividades de esporte, de lazer e culturais, nos fins de semana.

“Realmente, o esporte está no caminho certo e cada vez mais eu quero fazer o casamento da Secretaria de Educação com a Secretaria de Esporte e Lazer, com a Secretaria de Cultura e com o social, que a Edilene (Gomes de Oliveira, primeira-dama) está lá, e ela é a entusiasta disso tudo”, finalizou.