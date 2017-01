Vila Olímpica é vistoriada antes de receber piscina olímpica

O secretário nacional do Ministério do Esporte, vinculado às categorias de alto rendimento, Luiz Lima, realizou – na manhã desta quinta-feira (19) – a primeira visita técnica nas obras do parque aquático da Vila Olímpica de Manaus. O local está sendo preparado para receber a piscina olímpica, usada na Rio 2016, que foi doada ao Amazonas, em novembro do ano passado.

Durante a coletiva de imprensa, Lima falou da importância que é para Manaus receber a piscina olímpica. Segundo ele, a iniciativa torna a prática esportiva ainda mais democrática no país.

“Estou realizando um sonho pessoal, que é tornar o Brasil mais democrático no âmbito esportivo. Após as competições das olimpíadas, tive a liberdade de escolher o destino de duas piscinas olímpicas e escolhi Manaus e Salvador. Manaus porque representa a Região Norte e está localizada na maior bacia hidrográfica do mundo”, disse o secretário nacional, lamentando a baixa representatividade da cidade nas competições olímpicas. Para ele, a chegada da piscina também é uma forma de motivar e fortalecer os atletas locais.

Para o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, o ‘presente’ do ministério é uma conquista para o cenário do esporte na capital amazonense.

“Vamos ter a possiblidade de receber competições nacionais e internacionais. Não tenho dúvida de que, se tudo der certo, daqui dois anos, nós seremos referência no Brasil na questão do alto rendimento”, falou, emocionado, o titular da Sejel.

Além de Luiz Lima, participou da visita técnica o coronel da Aeronáutica, Celso Gagliardi; o arquiteto projetista, Cláudio Bresciani; e o representante comercial, Haller Freitas. Estes dois últimos são da Myrtha Pools, empresa fabricante da piscina.

A piscina

A estrutura da piscina contém mais de 100 mil peças e será transporta para Manaus em seis contêineres.

O material deve chegar na capital amazonense em março e, até o dia 17 de agosto, a piscina deve estar montada e apta para a prática esportiva.



