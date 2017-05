Vila da Prata comemora Dia das Mães com festa neste domingo

Neste domingo (14), a partir das 14h, acontece a 11ª edição da Festa do Dia das Mães, na rua Bela Vista, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. Além de som ao vivo com bandas locais e DJ’s, a organização planeja homenagear as mamães com sorteios de brindes.

“A iniciativa surgiu para reunirmos um grupo de mães e celebrar essa data tão especial. A princípio esse encontro era simples e realizado no quintal de uma casa, mas, com o passar do tempo, cresceu e se tornou um evento de grande porte. Esperamos superar a edição anterior e reunir cerca de 3 mil pessoas desta vez”, comentou a idealizadora do projeto Leninha Fernandes, 51.

Ainda segundo ela, passarão pelo palco as bandas “Suado de Bom”, “Forró Suado”, além da apresentação dos cantores Walmir Moreno, Juninho Show e a própria Leninha Fernandes.

“A regra é tocar de tudo. Quem for prestigiar o evento vai poder dançar desde o boi bumbá até o forrozinho pé de serra. Ninguém vai ficar parado”, destacou Leninha Fernandes.

Para Lucélia Santos, 39, uma das organizadoras, o evento é uma das poucas formas de reunir os moradores da comunidade e proporcionar lazer. “O nosso bairro é muito carente de ações voltadas para o lazer dos moradores. A gente busca fazer esse evento pra aproximar as pessoas e também para homenagear todas as mamães. É um evento aberto ao público e qualquer pessoas poderá festejar conosco essa data tão especial. Convide sua mãe, traga toda a sua família”, convidou.

O evento terá início às 14h e previsão de encerramento à meia-noite. Além de palco, som e iluminação, cedidos pela Prefeitura de Manaus, a segurança será reforçada com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

Isac Sharlon

EM TEMPO