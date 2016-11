Vigilantes voltam a protestar e fecham rua no São Francisco; eles reivindicam cinco meses de salários atrasados

Aproximadamente 130 servidores da empresa Vigilância e Segurança da Amazônia (Visam) voltaram a protestar na manhã desta quinta-feira (3) em frente a sede da empresa, situada no bairro São Francisco, fechando a rua Tito Bittencourt, na na Zona Sul. Em greve há nove dias, até 450 servidores já estão paralisados e outros 300 continuam atuando. Os mesmos atendem os pronto socorros João Lúcio e Platão Araújo e a Secretaria da Juventude Esporte Lazer (Sejel) e reivindicam o pagamento de até cinco meses de salários atrasados.

A categoria cobra outros atrasos no pagamento das férias referente ao mês de março deste ano e o retorno do benefício do plano de saúde da HapVida que foi suspenso por falta de repasse da empresa. Os funcionários também reclamam de suspensão no pagamento de benefícios como vale transporte e alimentação que também estão em atraso.

O vigilante Ângelo André do Sindicato dos Vigilantes do Amazonas (Sindevan) informou que, na manhã desta quinta, a categoria esteve na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) onde foi informado que a empresa recebeu o repasse do governo do estado de R$ 980 mil ainda em outubro, e apenas restam repassar R$ 78 mil. Ainda sem data prevista para acontecer.

Durante a manifestação, uma comissão da categoria foi formada para entrar na empresa e discutir com o proprietário, identificado como José Pacheco, uma solução para o pagamento. Até esta postagem a reunião ainda não havia terminado. Caso o pagamento não seja efetuado até a data de hoje a categoria promete adentrar os postos de trabalho e tirar os trabalhadores que ainda não aderiram à greve.

A manifestação terminou por volta das das 10h30. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) liberou a via.

Até a publicação desta matéria o proprietário da Visam, José Pacheco, não atendeu as ligações.

Jonadres Xavier

Jornal EM TEMPO