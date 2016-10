Vigilantes terceirizados da saúde no Amazonas iniciam greve por tempo indeterminado

Em mais uma manifestação por salários atrasados, vigiantes terceirizados da empresa Visam, que prestam serviço para o governo do Estado, anunciam greve por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (28). O protesto ocorre em frente ao Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na Zona Leste de Manaus. Os manifestantes chegaram a bloquear uma via da alameda Cosme Ferreira, deixando o trânsito congestionado no local.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Vigilância do Amazonas (Sindevam), Valderli Bernardo, os vigilantes estão com os salários atrasados há pelo menos quatro meses e, devido a isso, resolveram realizar a greve para chamar a atenção do governo.

“Há trabalhadores que estão com três, quatro meses sem receber os pagamentos, outros sem o plano de saúde a mais de seis, alguns estraram de férias em março e até agora não receberam. Ou seja, é uma série de irregularidades que afrontam o que determina a constituição da república, a consolidação da justiça do trabalho”, disse Valderli Bernardo.

Ele destaca ainda que o sindicato tentou várias vezes conversar com a empresa Visam e com o governo do Estado, mas nada foi resolvido.

“Tentamos por muitas vezes conversar com a empresa e com o governo, no sentindo de resolver o problema, mas, infelizmente, não houve uma solução. Hoje estamos iniciando uma greve geral por tempo indeterminado e só voltamos a trabalhar quando houver uma solução para o problema, mas uma solução concreta que traga uma resposta exata e verdadeira para os vigilantes”, falou o sindicalista.

Ao todo, cerca de 300 vigilantes estão sem receber os salários. Segundo o sindicato, além da capital, os vigilantes que prestam serviço no interior do Estado também irão aderir à greve.

“Além dos vigilantes da visam, os das outras empresas que também prestam serviços para o governo do Amazonas estão com os salários atrasados. Têm vigilantes que já estão com o aviso prévio, deixaram de trabalhar no dia 16 novembro, cerca de 265 demissões, tudo por culpa do governo do Estado que não tem compromisso com sociedade, pois com segurança não se brinca. A greve será na capital e no interior. Vamos ficar aqui na frente do João Lucio até as 16h, provavelmente vamos para a frente da sede do governo também”, concluiu Valderli Bernardo.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estão no local parta orientar os condutores que trafegam pela via. Policias militares também estão na área.

