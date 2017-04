Vigilantes são ouvidos pela polícia para esclarecer ataque de ‘piratas’ em balsa

Os quatros vigilantes que sofreram assalto de piratas, na madrugada do sábado (15), vão prestar esclarecimentos,na manhã desta segunda-feira (17), na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) sobre o furto de mais de 30 mil litros de combustível e de duas embarcações de pequeno porte. A polícia pretende montar operações para abordar as embarcações que passarem pelo local onde aconteceu o crime.

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, as investigações vão iniciar, ainda esta semana. Após ouvir os vigilantes, a polícia vai ouvir pessoas dos flutuantes que ficam próximos a balsa que sofreu o assalto.

Segundo o delegado, não se descarta qualquer possibilidade do envolvimento dos vigilantes no assalto, no entanto, conforme Frederico Mendes, existe informações internas, mas que não pode ser afirmado o envolvimento deles no furto do último sábado. As supostas participações só poderão ter uma definição com o término das investigações.

“Isso vai ser investigado, o que ficamos sabendo é que existe essa pirataria na área do Solimões para roubar combustível e mercadoria, mas não podemos afirmar. Tudo está em fase de investigação”, disse o delegado.

Segundo Frederico Mendes, os vigilantes serão ouvidos a partir das 9h, e toda a investigação se dará por etapas. O primeiro a ser feito é cuidar da integridade e da saúde dos envolvidos, uma vez que, conforme o Delegado Geral, um dos vigilantes teve que passar por exames médicos após passar quase trinta horas desaparecido. Ele caiu no rio Negro durante a ação criminosa e só foi encontrado na tarde deste domingo (16).

O vigilante desaparecido foi encontrado com vida próximo à entrada da comunidade do Paracuúba. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o homem foi localizado na margem do rio após um dia e meio de buscas. Ele também será uma das pessoas ouvidas pela polícia. O nome do vigilante não foi revelado para não comprometer as investigações.

Conforme informações do CBMAM, o vigilante conseguiu se salvar após pedir ajuda de moradores da comunidade, que teriam entrado em contato com trabalhadores das balsas próximas ao local do resgate.

Buscas pelo desaparecido

No local, onde o homem teria se jogado, segundo os Bombeiros, a profundidade é acima de 25 metros e com forte correnteza. As buscas pelo vigilante desaparecido foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (16).

Henderson Martins

EM TEMPO