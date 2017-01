Vigilantes paralisam atividades de agências bancárias no Centro

O serviço de 22 agências bancárias do Centro foi interrompido por uma hora (das 9h às 10h) na manhã desta segunda-feira (23) por causa da paralisação de advertência do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Amazonas (Sindvam).

A categoria cobra reajuste salarial de 5% mais reposição da inflação, além do mantimento do plano de saúde e do tíquete alimentação. A concentração da greve foi na Avenida 7 de Setembro, em frente a praça Heliodoro Balbi, a praça da Polícia.

Na última quinta-feira, as negociações com os patrões foram encerradas quando uma proposta de reajuste salarial de 3% e divisão pela metade do pagamento do plano de saúde foi recusada pelos trabalhadores.

Às 10h o sindicato liberou o funcionamento nas agências e a passeata seguiu pelas ruas do Centro. Caso paralisação de advertência não seja atendida, a categoria promete realizar uma greve geral na primeira semana se fevereiro.

Joandres Xavier

EM TEMPO