Vigilantes da Arena e Vila Olímpica protestam em frente à Sejel contra salários atrasados

Vigilantes se reuniram na Vila Olímpica reivindicando salários atrasados – Divulgação

Um grupo de aproximadamente 15 vigilantes fez um protesto pacífico na manhã desta quinta-feira (27), em frente à sede da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), cobrando o pagamento de dois meses de salários atrasados por parte da empresa Visam, detentora do contrato de vigilância da Arena da Amazônia e dos estádios Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina), em Manaus.

Além dos principais palcos do futebol amazonense, a empresa também é responsável pela segurança da própria Vila Olímpica, onde fica a sede da Sejel, e do estádio poliesportivo Renê Monteiro, na avenida Constantino Nery, Zona Centro Sul da capital amazonense.

Em nota a Sejel declarou que os valores referentes ao pagamento dos dois meses atrasados já estão à disposição da empresa de vigilância. O problema estaria, ainda segundo a secretaria, na documentação da Visam, que está com pendências junto ao INSS e à Guia da Previdência Social (GPS), o que impede o recebimento do recurso público.

O conselheiro de finanças do Sindicato dos Empregados em Empresa de Segurança e Vigilância de Manaus (Sindvam), Walber Souza, informou que o atraso chega a até 6 meses em alguns casos.

“Há trabalhadores com pendências em salários, vales transporte e alimentação, entre 3 e 6 meses. Dessa forma, acatamos a decisão dos funcionários de parar as atividades até que seja confirmado o recebimento do dinheiro em conta”, explicou Souza.

O problema, segundo a nota, será sanado ainda na tarde desta quinta-feira. A previsão é que os salários dos vigilantes seja depositado até a próxima terça-feira (1º de agosto).

Tentamos contato com a Visam pelo número telefônico e redes sociais divulgados pela empresa, mas não obtivemos resposta.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

