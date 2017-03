Vigilante tenta matar desafeto por ciúmes e leva facada na Zona Norte

O vigilante Alex Lima da Silva, de 20 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo (12) após tentar matar um desafeto por causa de ciúmes da namorada. O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Ana Granjeiro, comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais militares da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alex estava bebendo na casa de amigos, acompanhado da namorada, identificada apenas como Fernanda, e o vigilante teria ficado com ciúmes ao ver a namorada conversando com outro homem.

“Ele sacou uma arma e fez ao menos cinco disparos e não acertou ninguém. Depois que arma ficou descarregada as pessoas conseguiram imobilizar o Alex. Foi quando o homem a quem ele tentou matar deu uma facada nele, o golpe atingiu a costela”, relatou uma testemunha.

Alex foi socorrido por um pastor que mora na mesma rua onde aconteceu o crime. O vizinho levou o vigilante em um veículo particular para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo.

Segundo os médicos do pronto-socorro, o vigilante se encontra em estado grave no centro cirúrgico da unidade de saúde.

Até o momento desta publicação o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

Daniel Landazuri

EM TEMPO