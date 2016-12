Vigilante reage e mata assaltante com dois tiros em frente à instituição de ensino na Zona Sul

Alex dos Santos Fernandes, 22, foi assassinado a tiros no momento em que tentava roubar o vigilante de uma unidade de ensino superior, localizada na avenida Danilo Areosa, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (1º), por volta das 16h30.

O vigilante e autor dos disparos que atingiram Alex, informou à polícia que o infrator e um comparsa estavam em uma motocicleta de cor e placa não identificada quando, utilizando um revólver calibre 38, anunciaram o assalto e tentaram roubar a arma do vigilante.

Francisco Neto, tenente da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que em depoimento o vigilante declarou que percebeu a ação dos criminosos e, então, resolveu esperar atrás da guarita. “Ele reagiu ao roubo e disparou pelo menos cinco vezes contra os suspeitos. Dois disparos acertam o criminoso que veio a óbito no local”, frisou.

Ferido, o assaltante ainda tentou empreender fuga, mas caiu a poucos metros do portão de entrada da faculdade. Peritos do Departamento de Política Técnico Científica (DPTC) da Polícia Civil do Amazonas, informaram que Alex levou um tiro no ombro e outro no peito. A polícia militar informou que o comparsa de Alex conseguiu fugir na motocicleta e até o momento não foi identificado.

Um grupo de vigilantes de empresas do Distrito informaram que somente no mês de novembro foram roubadas mais de seis armas de vigilantes. “Tudo indica que são os mesmos suspeitos que roubaram as armas de nossa empresa e também de vigilantes de outras empresas daqui da região, pois eles têm as mesmas características”, ressaltou um vigilante que pediu para não ter o nome revelado.

O tenente da PM confirma que armas de vigilantes foram roubadas durante o mês passado e que medidas estão sendo tomadas para combater as frequentes infrações as empresas do Distrito. “Sabemos dos roubos as armas dos vigilantes e intensificamos as rondas nestas áreas para coibir a ação dos infratores, porém algumas vezes eles conseguem êxitos nos delitos”, pontuou o militar.

Servidores do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a remoção do corpo do infrator.

