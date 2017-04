Vigilante que se jogou no rio Negro para fugir de assalto é resgatado com vida

Após um dia e meio de buscas, o vigilante de uma balsa , que se jogou no rio Negro para fugir de um assalto, foi encontrado com vida na tarde deste domingo (16). De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), o homem estava na margem do rio, próximo a entrada da comunidade do Paracuúba.

O vigilante, de 45 anos, será levado para um hospital de Manaus. O estado de saúde da vítima não foi revelado. Ele também prestará depoimento na delegacia sobre o assalto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações, o homem teria pedido ajuda de moradores de uma comunidade. Após o contato, trabalhadores de outras balsas foram acionados e conseguiram passar informações aos militares, que trabalhavam nas buscas.

Assalto

A informação é que sete assaltantes chegaram em duas lanchas em uma balsa, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, e renderam os quatro vigilantes na madrugada deste sábado (15). Um dos trabalhadores foi baleado, outros dois foram agredidos pelo bando e o terceiro, que tentou escapar dos bandidos, se jogou no rio Negro e desapareceu. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) fizeram buscas, por meio de mergulhadores na área, ainda na manhã de ontem. Durante a tarde e a manhã de hoje, a estratégia era verificar as margens do rio.

Bruna Souza

EM TEMPO