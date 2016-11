Vigilante morre após ser alvejado com três tiros enquanto abastecia motocicleta na Zona Leste

O vigilante Clenilson Gato Pereira, 36, foi morto com três tiros no peito, por volta das 5h desta segunda-feira (21), no momento em que abastecia sua motocicleta no posto de combustível de bandeira Atem, situado na avenida Cosme Ferreira, bairro colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Outra pessoa ficou ferida.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima chegou no posto de combustível na motocicleta, de cor preta e placa NOK 9753, na companhia de outro homem identificado como Carlos Miguel Guimarães Lima. No momento que estavam abastecendo o veículo, a dupla foi surpreendia por um carro, modelo Corsa, de cor branca e placa não informada. Os suspeitos efetuaram vários disparos na direção dos homens.

Clenilson foi atingido com três tiros no peito e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Carlos Miguel foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost, situado no mesmo bairro que ocorreu o crime, onde segue internado sem risco de morte.

Os familiares de Clenilson informaram que desconhecem a motivação do crime. Eles não sabem se os suspeitos seguiram a dupla com o intuito de matar realmente o vigilante ou o outro homem que estava com ele.

Questionados se o vigilante era envolvido em alguma pratica ilícita, a família preferiu não comentar.

O crime está sendo investigado pela delegacia de homicídios. As imagens das câmeras de segurança do posto de combustível devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos.

Mara Magalhães

Com informações de Ana Sena, do AGORA