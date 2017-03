Vigilante impede assalto próximo de escola no São Jorge

Um vigilante, de nome não revelado, impediu um assalto nas proximidades de um colégio no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, nesta terça-feira (21).

Segundo informações da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o vigia percebeu a ação e conseguiu deter um homem, também de nome não revelado, com um simulacro de arma de fogo.

Ainda conforme a Cicom, na ocasião, um outro comparsa, não identificado, teria fugido quando viu a abordagem do vigilante.

Ainda conforme a polícia, no momento, uma adolescente, possível alvo do assalto, e a mãe dela estão no 21ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar queixa contra o suspeito.

Manoela Moura

EM TEMPO