Vigilante é preso por estuprar adolescente de 13 anos em Manacapuru

Um vigilante de 45 anos foi preso após ser denunciado por estupro de vulnerável em Manacapuru (distante 68 km de Manaus). Segundo a polícia, a vítima tem apenas 13 anos e foi obrigada pelo homem a tomar a pílula do dia seguinte após a consumação do ato sexual.

As equipes de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) prendeu em flagrante o suspeito na noite da última sexta-feira (17), por volta das 21h30.

De acordo com a delegada, após consumar o estupro, a menina relatou ao pai o que tinha acontecido. Em seguida, a vítima e o responsável foram até a unidade policial formalizar a ocorrência. Os policiais foram até a residência do infrator, onde ele foi interceptado. No local, durante as buscas, os policiais civis encontraram um revólver calibre 22 e uma cartela de pílula do dia seguinte.

“A vítima relatou que estava retornando da casa de uma amiga da mãe dela, onde foi receber um pagamento referente a venda de cosméticos, e foi abordada pelo vigilante. Ele teria exigido que ela saísse com ele na motocicleta que estava conduzindo. O homem a levou para casa dele, onde consumou o estupro. Após o ato, obrigou que a adolescente tomasse a pílula do dia seguinte, já que ele não tinha usado preservativo”, explicou a delegada Roberta Merly.

A adolescente confidenciou, ainda, que o vigilante costumava elogiá-la e que certa vez teria comentado, ao vê-la saindo da escola, que ela valia R$ 300.

O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. Ele segue preso na carceragem da DEP, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria