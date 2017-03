Vigilante é preso após esfaquear duas mulheres dentro de ônibus

Após esfaquear duas mulheres de 23 anos, dentro de um ônibus, para roubar a bolsa delas, o vigilante Hélio Soriano da Silva, 47, foi preso por volta das 19h de terça-feira (28). O caso aconteceu na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

As vítimas, que foram esfaqueadas no ombro e na coxa, foram socorridas ao Serviço de Pronto-atendimento (SPA) Danilo Corrêa, onde foram submetidas ao atendimento médico e, logo em seguida, foram liberadas. Com o suspeito, segundo a polícia, foi encontrada a bolsa de uma das vítimas contendo celular, dinheiro e documentos.

De acordo com o delegado Rafael Campos, do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o vigilante entrou no ônibus e, em seguida, anunciou o assalto. O suspeito então puxou uma faca e esfaqueou as duas mulheres, antes de roubar os pertences.

“Depois de praticar o roubo, ele saiu do ônibus e fugiu correndo, mas foi interceptado pela Polícia Militar que efetuou a prisão em flagrante”, informou.

O suspeito foi autuado por roubo e levado a audiência de custódia.

Ana Sena

EM TEMPO