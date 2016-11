Vigilante é morto a facadas após ter apartamento invadido no Santa Etelvina; familiares acusam vizinhos

A polícia investiga o assassinato do vigilante Reginaldo de Araújo dos Santos, 39, morto a golpes de faca e estrangulamento durante a tarde desta terça-feira (15). A vítima foi encontrada sem vida no apartamento onde morava, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Reginaldo foi encontrado por familiares por volta das 19h, após um parente da vítima ir até o apartamento a procura dele. No corpo da vítima havia sinais de duas perfurações de arma branca, sendo uma na área no pescoço. “Estava passando do horário normal que ele saía todos os dias para ir trabalhar. Estranhamos e, então, decidimos bater na porta da casa dele, mas ninguém ouviu nenhum sinal de movimento dentro da residência. Foi aí que olhamos por uma brecha na porta e avistamos algumas manchas de sangue no chão e em alguns cômodos”, declarou o sobrinho da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado.

Ainda segundo a família de Reginaldo, foram levados diversos objetos do apartamento, como eletroeletrônicos e roupas. “Quando a polícia esteve aqui, disseram que poderia ser latrocínio, que é roubo seguido de morte”, disse um amigo da vítima.

Segundo a polícia, os familiares suspeitam que ex-vizinhos da vítima tenham participação no crime. “Ele era tranquilo, não arrumava briga, era da casa pro trabalho e do trabalho pra casa, não tínhamos conhecimentos que ele teria algum desafeto”, informou o sobrinho de Reginaldo.

A polícia informou que vai investigar o caso e já solicitou as imagens do circuito de segurança das casas e estabelecimentos comerciais próximas ao local do crime que, possivelmente, teriam flagrado a ação dos criminosos. Familiares da vítima informaram que no dia do crime, vizinhos da vítima estavam se mudando para outro endereço, o que segundo eles pode ter inibido a população de testemunhar qualquer movimentação suspeita.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) informou que não há precisão sobre a hora que o delito ocorreu, mas há fortes indícios na cena do crime que apontam que a vítima lutou para sobreviver. “Há indícios de luta corporal, pois tinha muito sangue espalhado pelo apartamento”, informou um policial.

Portal EM TEMPO