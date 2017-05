Vigilante do Cetam é baleado após troca de tiros com bandidos

O vigilante Roberto Rivelino Rodrigues, de 46 anos, foi baleado no braço esquerdo na noite desta segunda-feira (15), após troca de tiros com dois homens ainda não identificados que tentaram roubar a arma dele. O vigilante estava a serviço no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), localizado no bairro Colonia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas para a Polícia, o crime ocorreu por volta das 21h. Os suspeitos entraram usando camisas brancas e calças jeans, mesmo tipo de roupa solicitadas aos alunos para entrarem na unidade de ensino. Eles aproveitaram o momento em que os alunos chegavam à instituição, para abordar o vigilante, porém ele percebeu a atitude estranha dos suspeitos e reagiu.

“O vigilante percebeu que os dois suspeitos conversavam muito, enquanto olhavam para ele. Quando os homens anunciaram o assalto e pediram a arma, o vigilante reagiu e trocou tiros com os suspeitos, que fugiram correndo”, informou um policial.

Durante a troca de tiros, Roberto foi baleado no braço esquerdo. Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, fizeram as buscas, mas não localizaram os suspeitos.

O vigilante foi socorrido pelos policiais e levado para o SPA da Zona Sul, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas foi transferido para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste, onde foi submetido a uma cirurgia na manhã desta terça-feira (16).

Até o mormento da publicação desta matéria, o estado de saúde da vitima não havia sido divulgado.

Por meio de nota, o Cetam informou que nesta terça-feira, pela manhã, o inspetor da Visam, empresa que presta serviço à segurança do local, esteve na instituição e concluiu que os indivíduos queriam apenas as armas do vigilante, já que não houve tentativa de assalto. Ainda segundo o Cetam, a segurança no local será redobrada.

Daniel Landazuri

EM TEMPO