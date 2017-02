Vieiralves terá balada sertaneja com hits do Carnaval nesta sexta

Os artistas locais tomam conta da 4ª edição do “Sertanejo White”, a ser realizada nesta sexta (3), a partir das 21h, na Zero 92 Lounge Bar, que fica localizada no bairro Vieiralves, Zona Centro- Sul. Na ocasião, os cantores irão apresentar suas respectivas músicas de trabalho, a maioria delas em sua primeira gravação para as rádios de Manaus.

Conforme Marcos Jandryne, um dos idealizadores e também atração do evento, a ideia é levar os sucessos de cantores nacionais do gênero, como Wesley Safadão, além de servir como “esquenta” para o Carnaval, com hits de bandas baianas como Asa de Águia e Chiclete com Banana e muito funk, axé e suingueira. “Teremos, ainda, repertórios autorais dos artistas amazonenses”, destaca Jandryne. A festa é temática e o público deverá vestir branco.

O cantor Márcio Cigano se apresenta na abertura e irá trazer músicas como “Moda Sertaneja” e “Pão com Ovo”, presente em seu disco novo, lançado no ano passado. À meia-noite, Kadu Almeida traz, além do repertório de sucesso de cantores nacionais, sua primeira música autoral, chamada “Tá na Cara”. O músico, que tem 4 anos de carreira, já lançou dois registros de apresentações ao vivo em CD, gravadas nas casas de shows Copacabana Chopperia e All Night Club.

O show de Kadu contará com as participações de Marcos Jandryne, que estreia na música sertaneja com “Foi daquele Jeito”, e também da dupla João Victor e Rodrigo, conhecida por canções como “Copo de Whisky” e “Balada PVT”. Segundo Jandryne, a faixa irá ganhar videoclipe até o fim do primeiro semestre deste ano. Já o trabalho da dupla pode ser conferido no aplicativo Palco MP3, divulgador de artistas em início de carreira.

Com 10 anos de música no currículo, o cantor John Veiga também vem para divulgar seu primeiro lançamento no sertanejo, o single “No mesmo bar”, que integrará um EP a ser lançado até o fim do ano. “Este é um recomeço para mim. Meu antigo empresário rompeu comigo quando estava prestes a lançar uma parceria com a dupla João Neto e Frederico. Depois disso, tive que seguir em frente e agora é o início de uma nova fase”, conta.

Veiga já lançou um álbum de canções românticas quando morava no Estado do Acre, há cerca de 8 anos. No evento, ele ainda interpretará músicas de artistas como Jorge e Mateus, Marcos e Belutti, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano e Luan Santana. “A sofrência vai dominar”, avisa. Ele fará a última apresentação da noite, a partir de 2h da manhã.

Os ingressos estão à venda na barbearia “Os Barbeiros”, situada no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul, e ainda na loja Jump Fitness, localizada dentro da academia Pró-Fitness, no Adrianópolis, na mesma zona. O setor de pista custa R$ 20 (mulher) e R$ 30 (homem). O acesso à área VIP custa R$ 60.

Kássio Nunes

EM TEMPO