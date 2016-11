Vieiralves tem aumento no número de imóveis que estão fechados e com dificuldades para alugar

Imóveis de várias ruas do Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, estão tomados por placas e anúncios de venda ou aluguel. A situação evidencia os reflexos negativos da crise econômica no mercado imobiliário de Manaus.

O Sindicato dos Corretores do Estado do Amazonas (Sindimóveis-AM) declara que o grande acúmulo se deve pela dificuldade em fechar as negociações com preços altos e a recusa de donos em reduzir os valores que não cabem no bolso dos clientes.

Atualmente, a média do preço do metro quadrado na área estipulada pelo sindicato varia de R$ 600 a R$ 1,5 mil para terreno limpo e, segundo corretores, de R$ 4 mil a R$ 4,5 mil para a área construída. A presidente do Sindimóveis-AM, Márcia Chagas, explicou que, devido à crise, as pessoas fecham seus estabelecimentos e outras migram para um aluguel mais barato.

Segundo ela, existe um lado positivo para corretores porque surge mais oferta de trabalho, mas, por outro, há um fator negativo, pois a grande quantidade de imóveis tende a ficar mais tempo desocupada. “É preciso haver conscientização dos proprietários e fazer readequação de valores para a situação econômica. Muitos mantêm valores exorbitantes pela área ser valorizada, mas nem sempre o imóvel vale tudo aquilo e, principalmente agora, os clientes não podem pagar tanto. As pessoas pensam que baixar o preço vai desvalorizar o imóvel. Mas o que vai desvalorizar é ele ficar fechado”, avalia.

Redução

Como exemplo de negócio bem feito, a sindicalista usou um edifício na rua Rio Içá com a rua Acre. Uma sala de 60 metros quadrados estava sendo alugada há 1 ano por R$ 1 mil. Depois de vários meses desocupadas, outras quatro salas que tiveram o valor reduzido para R$ 800 por mês acabaram de ser ocupadas pelo preço mais em conta.

“Os proprietários às vezes não ouvem o corretor e querem manter o preço alto. Mas não é assim. Ou se adequa ao momento e põe o preço do imóvel mais abaixo, ou vai continuar com ele fechado”, enfatiza Márcia.

Equilíbrio

O Sindimóveis-AM levantou ainda que existe um equilíbrio entre número de casas e pontos comerciais. Mas até as casas que estão à venda ou para aluguel são procuradas geralmente para virar um ponto comercial e prevalece a procura por aluguel mais do que para o quesito de vendas.

“A gente vê que o mercado imobiliário só vai voltar a ter uma movimentação maior daqui a 1 ano e meio e ainda assim não vai ser o ideal ainda”, enfatiza Márcia.

Empresário despeja lojistas

A loja Corpo e Movimento, da empresária Marinês Guedes, funcionava antes em um centro comercial situado na rua Pará. Porém, o comércio não funciona mais no local, porque o dono do prédio pediu que todos as lojas saíssem da galeria, na intenção de alugar para um cliente apenas.

Cada galeria tinha um aluguel de R$ 1,8 mil, e com direito a serviço de limpeza e segurança esse valor ficava com mensalidade final de R$ 2,1 mil. “A gente gostava do local e já estava há 4 anos, mas fomos praticamente despejados. Acabou que esse novo endereço é melhor e mais visível, pois é uma subida e ganhamos mais clientes novos”, relata.

O novo endereço da loja é na galeria Shop Show, na avenida João Valério, ao lado da agência dos Correios, onde o aluguel custa R$ 2,2 mil, mas sem segurança e limpeza inclusas.

A presidente do Sindimóveis-AM, Márcia Chagas, frisa que os valores caíram bastante em alguns imóveis tentando atender ao público. “Apesar de ter alta oferta à demanda, o mercado não está como a gente espera. As pessoas ainda querem vir para o Vieiralves, mas buscam mais preço do que estrutura”, finaliza Márcia.

Crise influencia os preços

O corretor de imóveis Alysson Souza apontou que a crise também incidiu na leve redução nos preços praticados no Vieiralves. Ele contou que, há 2 anos, imóveis que valiam R$ 1 milhão, hoje, tendem a baixar para R$ 700 mil, mas mesmo assim as negociações têm emperrado. “Outro fator é que a área está se tornando uma área comercial, e mesmo aqueles preços mais em conta, as negociações não se concretizam na grande maioria dos casos”, explica.

Na área, é possível encontrar, além de residências, alguns restaurantes, bares, lojas, galerias e construções antigas. No caso dessa última categoria, Alysson avalia que, na atual situação em que se encontram, dificilmente alguém pagaria um valor milionário pela obra.

“As pessoas dificilmente vão aproveitar toda a estrutura. Tenho cliente que está à procura de uma área para construir um centro comercial, mas os proprietários de três casas que ficam coladas negam negociação e pedem preços acima do oferecido”, relata o corretor.

Alta oferta de residências

A aposentada Raimunda Medeiros, 74, tem uma casa de dois pisos e seis quartos na rua Rio Purus, no Vieiralves, que está à venda há quase 1 ano, no valor de R$ 950 mil.

A mesma tem tido dificuldades para vender o imóvel porque as ofertas que chegam são abaixo do que pede, chegando até R$ 750 mil. “O preço não é tanto pela casa, é mais pelo terreno e pela localização. O imóvel tem 300 metros quadrados de área, sendo 10 metros de frente por 30 metros de fundo, todo plano, quitado e legalizado, por isso que cobro esse preço”, conta.

Raimunda informou que foi uma das primeiras moradoras do local, onde está há 49. A casa onde mora conta com três quartos em cada andar. “Só precisa de um reparo, em cima está bem melhor do que em baixo. Não quero baixar o preço, porque passando mais essa crise, vou conseguir vender. As pessoas pedem descontos, mas, não foi brincadeira quando cheguei para cá”, diz a aposentada.

Procura

José Antônio é proprietário do local onde funcionava a Milk Shake Frees Bear e recebe dez ligações por semana de interessados pelo ponto que está com aluguel definido atualmente no valor de R$ 7 mil. O local foi desocupado há um mês. “As ligações e a procura são constantes porque é um ponto de esquina e bem estratégico. Mas algumas vezes esbarra na negociação porque alguns clientes ainda acham caro. É o efeito da crise”, explica.

O último cliente queria cortar gastos e abandonou o ponto, que possui oito anos de existência.

Joandres Xavier