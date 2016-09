 Vieiralves é o novo ‘point’ das peixarias em Manaus

A culinária à base de peixes regionais chegou “em peso” ao conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus. Considerado como o coração gastronômico da cidade, o Vieiralves ganhou, nos últimos meses, pelo menos três novas peixarias, tipo de restaurante que era “carente” no local.

O boom de peixarias no Vieiralves ocorreu porque os empresários notaram o potencial desta região.

A peixaria Os Barés, na rua Pará, é um dos novos empreendimentos do local, que oferece um ambiente confortável para o público A e B saborear os peixes mais pedidos pelos amazonenses.

Os proprietários da peixaria Os Barés, Cleber Trindade e Herculano Araújo, que já trabalhavam no ramo de alimentação com uma cozinha industrial, afirmaram que sempre quiseram ter um restaurante regional no Vieiralves, porque este tipo de empreendimento ainda não existia no local.

O sonho, então, foi tirado do papel e há quase dois meses, eles inauguraram a unidade localizada na rua Pará. “Queríamos vir para o coração gastronômico do Vieiralves, onde estão os principais restaurantes, e trazer uma opção regional do paladar da nossa alimentação amazonense. O público tem gostado e tem voltado para fazer a clientela”, explica Herculano.

Serviços

A peixaria Os Barés oferece promoção de banda de Tambaqui assado de R$ 39,90 para duas pessoas. Além de outras opções regionais como jaraqui, sardinha, pacu, e pratos mais elaborados como peixe com molho de camarão e peixe no molho de tucupi com jambu e camarão. Todo os peixes são sem espinha, com exceção do jaraqui, da sardinha e do pacu.

Promoção

A vinda das peixarias ao Vieiralves agradou o público que frequenta a área.

Enquanto saboreava um tambaqui, o funcionário público, Moacir Queiroz, 50, contou que curte a página do restaurante Os Barés e pelas propagandas se interessou em conferir de perto os pratos ofertados pela peixaria.

“O serviço é ótimo e o peixe é gostoso. É bem o que esperava. O preço está normal, igual das outras peixarias, mas sempre têm as promoções que postam na página. Inclusive, hoje, estou comendo da promoção”, conta Moacir.

Pescado regado a chope

O empresário Leandro Nascimento também apostou no potencial de vendas do Vieiralves.

Há 45 dias, ele abriu uma nova unidade da peixaria O Remador, na rua Rio Branco, que além do já tradicional serviço de culinária regional de cardápio variado, trouxe um diferencial no chope, para atrair o público mais jovem.

Ele explica que o Vieiralves é um ponto visado em Manaus, que começou como área residencial e cresceu, depois, como um local comercial, com grande quantidade de bares. “Como a gente tem o lado da choperia, tentamos buscar o comércio de dia como peixaria e de noite como choperia, para o público jovem. A peixaria tem um melhor retorno porque já temos o nome da outra loja, que conta com o respeito, já no mercado”, declara Leandro.

Segundo ele, o público da região recebeu bem o novo ambiente e os pratos feitos com peixes regionais.

Variedade agrada aos clientes

No restaurante O Remador, os clientes podem encontrar o tambaqui assado como a melhor pedida.

O tambaqui pequeno para duas pessoas sai no valor de R$ 59, o médio para três pessoas custa R$ 79 e o grande para quatro pessoas ou até cinco sai por R$ 129. Todas as porções de acompanhamento são liberadas conforme a necessidade do cliente.

No local, também há outros pratos mais elaborados, como pirarucu à milanesa e sardinha frita.

Acostumada a frequentar peixarias, a professora Mey Silva, 31, que também trabalha no Vieiralves, gostou do novo sabor oferecido. “O Vieiralves não tinha muitas peixarias e para a gente é uma boa opção porque fica próximo das nossas atividades. O paladar me agradou, o preço está razoável e o serviço é bom”, explica.

O chope do Remador de 350 mililitros está disponível por R$ 9,90. Sempre de terça-feira a domingo, das 17h às 0h30, porque não funciona às segundas-feiras.

Além de Os Barés e de O Remador, o Vieiralves ganhou uma peixaria na rua Jutaí, que se chama Cantinho Manauara.

Por Joandres Xavier