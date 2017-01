Vídeos: assaltantes atiram na cabeça de motorista e fazem moradores de reféns na Cidade Nova

O motorista de ônibus Carlos Cézar Correia foi baleado, na noite deste domingo (29), por volta das 18h, após perseguir dois infratores que realizavam assalto a estabelecimentos comerciais no Núcleo 9 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Carlos tinha acabado de sair da empresa, onde trabalha como motorista, e estava consumindo bebida alcoólica em um bar, quando presenciou a ação criminosa dos infratores.

“Jonas de Souza Chaves, 19, e um menor, roubaram uma drogaria e o bar onde a vítima estava. Quando os infratores fugiram, Carlos subiu na motocicleta dele e iniciou uma perseguição para pegar os assaltantes”, informou o tenente da PM Hilton Valente.

Os infratores, armados com um revólver calibre 35, com quatro munições, e uma faca; entraram em um ônibus. Na ocasião, Carlos encostou a motocicleta próximo ao coletivo e um dos infratores sacou a arma e efetuou dois disparos na direção da vítima. Um dos tiros acertou a cabeça de Carlos e fez com que ele caísse da moto.

Após o crime, os criminosos desceram do ônibus e correram. Na rua 152 eles invadiram uma residência no momento em que um dos moradores abria o portão para sair. Na ocasião, nove pessoas estavam na casa, sendo seis adultos e três crianças. Todos foram feitos de reféns.

De acordo com a aposentada Valda Castro, 63, os bandidos imploravam para não serem entregues para a população e nem para os “homens do carro preto”. Um dos moradores da residência conseguiu se esconder em um dos cômodos e ligou para a polícia. No momento da prisão, muitas pessoas cercavam a frente da casa para tentar fazer justiça com as próprias mãos.

Os dois infratores foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia, naquela região, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis. O delegado ouve as vítimas e testemunhas para, então, autuar Jonas. O menor será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde passará por medidas socioeducativas.

Um equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na avenida Camapuã, onde o motorista caiu baleado. Ele foi conduzido para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde dele é estável.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Com informações de Bárbara Costa