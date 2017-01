Videorreportagem é tema de nova edição de minicurso em Manaus

Um formato jornalístico diferente do modelo tradicional de produção de conteúdo e ainda em ascensão na região Norte é o tema da nova turma do minicurso “Videorreportagem: Pensando, produzindo e divulgando”, voltado a jornalistas, estudantes e interessados pela área. O curso será realizado no sábado (21) e contará com uma metodologia dinâmica, aliando teoria e prática, para que os participantes compreendam e pratiquem as etapas de produção, filmagem e edição de reportagem.

A última edição do minicurso foi oferecida em maio de 2016 e contou com uma ótima avaliação pelos participantes.

“O curso é excelente tanto para quem procura a prática quanto a teoria sobre o assunto, como foi o meu caso. Na parte teórica, o domínio do Rômulo foi essencial porque me ajudou a contextualizar o formato abrindo minha mente para novas formas de produção de conteúdo, o que casa perfeitamente com a dinâmica do curso em apresentar a prática. Saímos de lá com a vontade de colocar em prática tudo o que foi aprendido, o que foi ótimo para mim que tinha a videorreportagem como tema de TCC, declarou a recém-formada jornalista Isabelle Marques.

A ideia, segundo o jornalista e professor Rômulo Araújo é que os interessados possam aplicar em seus trabalhos mais esse recurso multimídia.

“Reuni minha experiência prática e acadêmica envolvendo videorreportagem para formatar essa segunda edição do minicurso, que já foi realizado como oficina e palestras em várias instituições que tem curso de comunicação. É uma boa oportunidade para se ter uma visão mais ampla, sobretudo prática, desse formato”, declarou.

O minicurso acontecerá de 8h às 12h, no qual os participantes deverão aprender sobre o conceito, o histórico e as características desse formato, além de aplicações para TV, Internet e até uso documental e institucional da videorreportagem. Além disso, quem se inscrever no minicurso ainda terá a oportunidade de aprender sobre a pauta, roteiro, filmagem e edição do material tendo em vista o aprendizado prático.

O encontro acontecerá na ProOffice – Escritórios Inteligentes, localizada na Rua Salvador, 120 – 12º Andar – Vieiralves Business Center, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Os participantes receberão certificados de participação, além de material de acompanhamento didático. O investimento é de R$ 80. As inscrições podem ser feitas em: http://bit.ly/curso-videorreportagem. Para acadêmicos, o minicurso contabiliza 4 horas de atividades.

O minicurso “Videorreportagem: Pensando, Produzindo e Divulgando” é o primeiro de uma série que o jornalista multimídia, professor e consultor digital pretende oferecer ao longo do ano. Entre os temas dos próximos cursos que serão oferecidos pelo jornalista estão “Produção de Podcast” e “Release Eletrônico”, sendo este último específico inédito e voltado, principalmente, para quem trabalha com assessorias de comunicação e imprensa.

Com informações da assessoria