Vídeo: Três pessoas ficam feridas em acidente na avenida Brasil

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro, modelo Golf, de cor preta e placas JXW-0575 e um caminhão, no início da noite desta segunda-feira (27), por volta das 19h, no cruzamento da avenida Brasil com rua Belo Horizonte (sentido bairro-Centro), bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o aspirante PM, Tales Renan, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez.

“O sinal estava verde para o motorista do caminhão dobrar a direita e acessar a rua Belo Horizonte, porém estava vermelho para quem desejava seguir reto em direção ao Centro. Quando o caminhão realizava a manobra para dobrar, o motorista do Gol avançou o sinal e tentou uma ultrapassagem proibida pela direita, foi nesse momento que houve a colisão”, informou Renan.

No momento da colisão, o carro motorista do Golf perdeu o controle da direção, subiu a calçada e danificou portas e vidraçarias de uma drogaria. O proprietário do estabelecimento não quis comentar o caso e nem estimou o prejuízo.

Ainda segundo o aspirante PM, as três pessoas que estavam no veículo sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas; duas para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, uma terceira pessoa foi encaminhada para o HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado, bairro Coroado, Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Os policiais da 8ª Cicom solicitaram apoio da perícia criminal do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e, após a coleta de imagens e materiais no local do acidente, o caso será encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será aberto um inquérito policial para investigar e punir os culpados.

O motorista do caminhão não quis ter o nome divulgado e preferiu não comentar sobre o caso.

Isac Sharlon

Em tempo