Vídeo: Suspeito é preso ao completar 18 anos e recebe parabéns da PM

Wendel Reinaldo Ribeiro, 18, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (16), por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ao chegar na delegacia, os policiais militares verificaram que o suspeito estava completando a maioridade no dia da prisão e cantaram parabéns para comemorar. O momento foi gravado pela guarnição e o vídeo feito pelos PMs foi divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (17).

De acordo com os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição na viatura 6107 estava em patrulhamento na rua Belém quando avistaram Wendel em atitude suspeita.

“Assim que avistou a viatura, ele tentou fugir correndo. Os policiais correram atrás e conseguiram capturá-lo. Com ele foram apreendidas algumas trouxinhas de drogas”, disse um dos policiais, que preferiu não se identificar.

Os policiais foram até a casa do homem, que fica localizada no beco Belém e conseguiram apreender mais 30 porções de maconha, 10 porções de oxi e cinco de cocaína. Além de R$ 39, uma balança de precisão e bijuterias.

Wendel foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Ponta Negra, e no local o suspeito confidenciou que não deveria ser preso porque era seu aniversário. Os policiais verificaram os documentos de identificação e constataram que ele estava completando 18 anos no mesmo dia da ocorrência.



Bruna Souza

EM TEMPO