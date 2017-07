VÍDEO: Policial tem arma roubada durante abordagem em Manaus

Um policial militar, supostamente da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), teve a pistola que usava em serviço roubada, por um homem identificado como “Boca”, durante uma abordagem na tarde do último sábado (22), no bairro Mundo Novo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de moradores do local, policiais estariam fazendo uma abordagem quando “Boca” e outros homens correram para a rua, fazendo com que os agentes saíssem em perseguição a eles. Por este motivo, o policial acabou abordando sozinho o suspeito, que conseguiu levar a arma pertencente ao PM.

Pelo vídeo é possível ver as viaturas saindo do local em buscas do suspeito. Ainda não há informações se ele foi preso. Procurada, a assessoria da polícia militar disse desconhecer o fato.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

