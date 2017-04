Vídeo: PM é acionado para homicídio e descobre que morto era seu irmão

Nagibe Lasmar Vasconcelos, de idade não revelada, foi executado, na noite desta segunda-feira (10), por volta das 19h, na frente da sede do Seminário Redentorista Copiosa Redenção (anexo a igreja de São Lázaro), localizado na rua São Vicente, bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. O homem era irmão de um dos policiais militares que foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, o sargento da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), identificado apenas como “Lasmar”, identificou que o homem morto era seu irmão – que foi atingido por pelo menos dez tiros.

Segundo informações de uma mulher, de 21 anos, que disse ser prima da esposa de Nagibe e não quis ter o nome divulgado, ele foi alvejado com quatro tiros a queima roupa. Entretanto, a perícia da Polícia Civil apontou que ele foi alvejado por pelo menos dez tiros.

“Morávamos na mesma casa e ele tinha um relacionamento com a minha prima. Ultimamente, ele estava escondido. Só não sei por qual motivo, mas ele evitava sair em público. Ele recebeu uma ligação e veio pra frente da igreja. Nessa hora, ele foi baleado”, informou a jovem.

Testemunhas, que não quiseram ser identificadas, informaram que dois homens a pé efetuaram os disparos contra a vítima. Nagibe ainda tentou correr, mas morreu na escadaria da igreja. Ele estava no mesmo local, minutos antes do crime, falando ao celular.

A dupla fugiu em um táxi, de características não identificadas. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Na cena do crime, enquanto os PMs da 7ª Cicom aguardavam a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), para realizar a remoção do corpo, o irmão de Nagibe aguardava em pé e em silêncio ao lado do corpo.

Procurado pela reportagem, o PM não quis comentar sobre o caso. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Isac Sharlon

EM TEMPO