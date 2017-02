Vídeo: PM’s socorrem homens baleados em córrego após tiroteio

Dois homens, Antônio Jairo de Lima Martins, 28, e Cristi Emerson Lopes, 25, foram encontrados baleados, no final da tarde desta quarta-feira (1º), na avenida do Samba, no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental e da Rocam retiraram a dupla de dentro do córrego.

De acordo com o Batalhão Ambiental, moradores nas proximidades ouviram tiros e avisaram a viatura, que passava pela via minutos após o tiroteio. A polícia se aproximou de um grupo composto por cinco pessoas, que começaram a correr. Três deles conseguiram fugir em uma motocicleta e dois pularam no córrego. Antônio e Cristi foram baleados pelo trio após uma discussão.

Segundo informações de policiais da Rocam, uma das vítimas levou um tiro na mão e outro na perna, enquanto o outro homem tinha dois tiros na perna. Há suspeita deles ainda terem sido atingidos na região do tórax.

Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a dupla para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), a situação foi causada por um possível acerto de contas.

O tenente Diego Magalhães, do Batalhão Ambiental, informou para a reportagem que Antônio confessou que ele e Cristi participam de uma quadrilha, especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos, e todos os integrantes estavam reunidos na avenida do Samba quando iniciou a discussão. Durante a reunião do bando, dois atiraram contra a dupla.

Manoela Moura

EM TEMPO