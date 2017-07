VÍDEO: PM é preso após reagir a abordagem policial e desacatar militares em Manaus

O sargento da Polícia Militar (PM), Israel de Azevedo Vieira, foi preso na tarde deste domingo (21), ao reagir a uma abordagem policial militar e ter lesionado um dos policiais militares que atendia à ocorrência, em desacato. De acordo com a Polícia, a guarnição foi atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo como autor o policial Israel, lotado na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, quando ocorreu o fato.

Leia também:Suspeito da morte do PM preso no interior com droga chega à Manaus

Após receber ordem de prisão, o sargento foi apresentado no 12° Departamento Integrado de Policia (DIP) e autuado por pelo crime de disparo de arma de fogo. Na Diretoria de Justiça e Disciplina, o policial também foi flagranteado pelos crimes de violência contra militar de serviço em concurso pela prática de crime de desacato a superior, em artigo previsto no Código Penal Militar.

O sargento encontra-se recolhido no Núcleo Prisional da PMAM e à disposição da Justiça Militar Estadual. A assessoria da Polícia Militar informou que enviará nota sobre o caso, tão logo os fatos sejam esclarecidos.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Ex-policial preso saía de Batalhão da PM só para matar

Famílias de desaparecidos pedem que PMs suspeitos continuem presos

Em Manaus, sargento da Aeronáutica é preso suspeito de estuprar e filmar adolescente sob efeito de álcool