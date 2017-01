Vídeo: pastor Valdemiro, líder da Igreja Mundial, é esfaqueado em culto em SP

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, foi atingido por uma facada no pescoço durante um culto, na manhã deste domingo (8), no Brás (região central de SP).

O religioso postou um vídeo, em uma cama de hospital, relatando o caso. “Estava acabando de ouvir um milagre, um testemunho. Entrou alguém por trás, não sei quem era, por trás e deu uma facada no pescoço. Ou uma navalha”, disse.

Santiago afirmou que recebeu pontos no pescoço e passa bem. ” Não sei quem é [que fez o ataque], mas já está perdoado em nome de Jesus. E que mandou também: está perdoado e abençoado”.

O caso foi confirmado pelo 8º Distrito Policial (Brás). O responsável pelo ataque foi preso.

A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso. Questionada, a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) afirmou que está apurando o que aconteceu.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Santiago rompeu em 1997 com Edir Macedo para abrir sua própria denominação, a Igreja Mundial. Hoje, a igreja tem cerca de 4,5 mil templos no Brasil e em outros países.

Veja o vídeo com o depoimento do pastor:

Vídeo: divulgação/facebook

FolhaPress