Vídeo: porta de ônibus superlotado cai no T3

Um vídeo, que começou a circular pelo aplicativo WhatsApp, mostra o sufoco de passageiros tentando entrar em um ônibus do transporte coletivo de Manaus, de linha e empresa não identificada. Durante o empurra-empurra, a porta do coletivo quebra e depois cai no chão. O fato ocorreu no terminal de integração 3, localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Nas imagens é possível ver o ‘desespero’ dos passageiros para tentar entrar no coletivo. Entretanto, devido a desordem, a porta traseira do ônibus acaba quebrando. O objeto atinge o rosto de um homem, conforme mostra as imagens.

O passageiro que estava tentando entrar no ônibus pega a porta e joga no chão. Após o ‘incidente’, todos os passageiros descem do coletivo.

O vídeo tem apenas 33 segundos e, aparentemente, foi gravado por outros passageiros que aguardavam o ônibus no terminal.

Tumulto e empurra-empurra na hora de pegar um ônibus é quase que comum em Manaus. A pratica é mais frequente nos terminais da cidade. Amontoados na plataforma, passageiros se espremem na porta dos veículos.

Em nota, a assessoria da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), informou que o órgão conseguiu identificar a numeração do ônibus e que vai apurar o fato.

Ainda conforme a nota, caso couber aplicação de penalidades, será feito conforme previsto na legislação municipal nº 1779 de 2013, que norteia o serviço de transporte coletivo convencional em Manaus.

Outro caso

Em maio de 2016, o EM TEMPO flagrou, no terminal 5, no bairro São José, na Zona Leste, passageiros entrando pelas janelas dos coletivos.

Conforme a reportagem, o empurra-empurra foi flagrado no acesso ao ônibus da linha 678, que faz o percurso Jorge Teixeira (Zona Leste) à Ponta Negra (Zona Oeste) e 652 Jorge Teixeira/Centro, ambos da empresa Global Green.

Os passageiros alegaram que o intervalo entre um ônibus e outro, no horário das 5h30, é de 20 a 30 minutos, o que eles consideram longo, além de atrasar a chegada ao trabalho. Em alguns momentos, os veículos chegavam ao terminal já cheios e o acesso ficava mais difícil.

Mara Magalhães

EM TEMPO