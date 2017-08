Vídeo: mulher é presa com mais de 10 quilos de drogas no aeroporto de Manaus

A cabeleira Marcia Gabriely de Souza Marciel, 25, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na noite da última quinta-feira (18), por volta das 22h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no momento em que tentava embarcar para Belém, com aproximadamente, 15 quilos de maconha do tipo Skunk, escondidos em uma mala.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a ação foi deflagrada com o apoio de integrantes da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e agentes da Polícia Federal (PF).

Leia também: Mulher é presa com 5 Kg de drogas no Aeroporto de Manaus

“A suspeita foi presa após as equipes do departamento receberem delações, feitas ao número (92) 99415-0129, o disque-denúncia do Denarc, informando que uma mulher, estaria embarcando em um voo com destino a cidade de Belém (PA), mas que o destino final do entorpecente era no estado do Maranhão,” disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, os investigadores do Denarc se deslocaram até o local indicado e, no momento em que avistaram uma mulher, realizaram a abordagem. Durante a revista na mala da mulher foi encontrado 14 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando, aproximadamente, 15 quilos da substância ilícita. Mavignier informou, ainda, que a cabelereira relatou, em depoimento, que iria receber R$ 4 mil para fazer o transporte da mercadoria ilegal.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial a suspeita será encaminhada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Cabeleireiros venezuelanos são presos com munições e drogas no Centro de Manaus

Autoridades divergem sobre privatização e extinção de aeroportos do Amazonas

Quase 6 mil toneladas de drogas são incineradas no AM este ano; droga vem do Peru e da Colômbia