Vídeo: motociclista rouba mulher e acaba preso após perseguição

João Paulo Lopes Brasil, 24, foi preso, na tarde desta terça-feira (28), na rua Natal, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. O suspeito tinha acabado de assaltar uma senhora, quando foi perseguido por policiais militares, na viatura 6971, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Segundo informações da PM, o sujeito tinha acabado de roubar o celular de uma mulher com uma réplica de arma de fogo.

“O suspeito estava fugindo em uma motocicleta quando ele se deparou com a nossa viatura, que tinha acabado de entrar na via. Ele ainda deu a volta, mas, logo em seguida, ele acabou se desequilibrando e caiu. Outro carro acabou ajudando a encurralar ele”, disse um dos policiais que atendeu a ocorrência.

Neste momento, João Paulo está no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde recebe atendimento médico. Ele ficou com diversas escoriações pelo corpo. Quando for liberado, ele vai ser apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para responder pelo crime.

A câmera de segurança de uma casa flagrou o momento em que o suspeito aborda a vítima e rouba o seu celular.

Manoela Moura

EM TEMPO