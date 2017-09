Vídeo mostra troca de tiros e início de massacre que matou mais de 50 no Compaj

A Polícia Civil do Amazonas concluiu o Inquérito Policial (IP) que apurou as autorias e as circunstâncias das mortes de 56 detentos que cumpriam pena no regime fechado, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro oito da Rodovia Federal BR-174. Os crimes aconteceram no dia 1º de janeiro deste ano.

De acordo com Frederico Mendes, foi criado um grupo de trabalho para investigar as mortes que aconteceram no início do ano corrente, na unidade do sistema prisional do Estado. O delegado-geral adjunto da instituição atuou como presidente do grupo e coordenou uma equipe composta por 4 delegados, 10 investigadores e dois escrivães.

Conforme Ivo Martins, 210 detentos foram indiciados por participação nas mortes dos 56 detentos do Compaj. A autoridade policial informou que foram feitas perícias nos locais onde ocorreram as mortes e, ainda, realizados exames de necropsia e Ácido, também conhecido como DNA, nos corpos. Também foram feitas análises às imagens captadas pelas câmeras do circuito interno da unidade prisional.

Segundo Martins, 350 pessoas foram ouvidas durante a apuração do inquérito. As oitivas aconteceram no 20º DIP e na Delegacia Móvel, que foi levada para o Compaj para que o grupo de trabalho ouvisse pessoas ligadas aos crimes. A Delegacia Móvel ficou na unidade prisional por cerca de um mês. Nesse período, alguns detentos foram transferidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no bairro Centro, zona Sul, desativada meses antes.

Ivo Martins acrescentou que os trabalhos de investigação em torno das mortes no Compaj iniciaram no dia 9 de janeiro e foi remetido à Justiça no último dia 30 de agosto. O documento possui, aproximadamente, 2,6 mil folhas com materiais diversos, entre oitivas, fotos, áudios, laudos dos exames de necropsia e DNA feitos nos corpos, ofícios que foram remetidos a órgãos, incluindo a empresa Umanizzare Gestão Prisional Privada. Também foram acrescentadas no IP imagens de vídeos das câmeras do circuito interno do Compaj, que também foram analisadas.

Martins disse, ainda, que no curso das investigações ficou comprovado que as mortes na unidade prisional ocorreram por rivalidade entre duas facções criminosas: Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuam no Estado e buscavam ter o domínio dentro dos presídios em Manaus.

Dinâmica da ocorrência

A rebelião iniciou, exatamente, às 15h59, quando alguns detentos, integrantes da FDN, renderam os agentes penitenciários. Em seguida trocaram tiros com a guarnição da Polícia Militar que estava na Portaria Três do presídio para ter acesso a todos os presos de uma área chamada “Seguro”, local onde ficavam custodiados os presos considerados vulneráveis e 26 detentos da facção criminosa PCC. Desse local, foram mortos 23 presos do PCC.

