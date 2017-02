Vídeo mostra suspeitos de assalto sendo presos após perseguição

Paulo Henrique Santos da Silva, 18, e Joel Oliveira Basílio, 18, foram presos na noite desta segunda-feira (6), na rua 147, núcleo 9, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com a polícia, a dupla estava cometendo uma série de assaltos na comunidade Riacho Doce e no conjunto Canaranas.

A prisão dos suspeitos aconteceu por volta das 23h, quando policiais da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em um patrulhamento de rotina e receberam denúncias sobre os assaltos que a dupla realizava.

Os policiais chegaram até os suspeitos, que tentaram fugir em uma moto. Durante a ação, a dupla fez disparos contra a viatura, a equipe da polícia revidou e acertou o garupa, Paulo Henrique. Os suspeitos perderam o controle da motocicleta e bateram no muro de uma casa.

Paulo Henrique foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Platão Araújo. Em seguida, o suspeito foi transferido ao Hospital João Lúcio, onde está em observação e vai passar por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada nas costas.

Joel foi preso em flagrante. Com a dupla a polícia encontrou um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas, além de três celulares e uma carteira com documentos de uma das vítimas dos assaltos. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Daneil Landazuri

EM TEMPO