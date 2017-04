Vídeo mostra suspeito de assalto a ônibus sendo espancado na Zona Norte

Um homem de nome e idade ainda não revelados foi espancado por passageiros e funcionários de uma empresa de transporte público após assaltar um ônibus da linha 560 na avenida Nossa Sra. de Fátima, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Policiais militares evitaram que o suposto ‘assaltante’ fosse vítima de linchamento. O fato aconteceu na tarde deste domingo (23).

A reportagem teve acesso a um vídeo que mostra o homem cercado por pessoas. Nas imagens é possível identificar um homem e uma mulher, vestidos com a farda de funcionários de uma empresa de ônibus de Manaus, possivelmente motorista e cobradora do coletivo assaltado.

Em determinado momento do vídeo, é possível ver o motorista revistando os bolsos da bermuda do infrator no intuito de recuperar objetos roubados. Em seguida o homem tenta levantar, mas é impedido por um grupo de pessoas. O suposto motorista do ônibus então inicia uma séria de socos contra o assaltante.

Ainda nas imagens é possível identificar um casal de idosos revoltados com a ação do criminoso. A mulher, de nome e idade não revelados, ordena que o criminoso respeite o marido dela. A idosa chega a dar dois chutes nas costas do infrator. É possível ver também um senhor, que teve pertences roubados, puxar os cabelos do homem.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela segurança da área, atenderam a ocorrência. O infrator, após receber amparo médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhado ao 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Por telefone, a reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), para saber qual a versão dos funcionários da empresa de ônibus sobre o ocorrido, mas não houve respostas.

Isac Sharlon

EM TEMPO