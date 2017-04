Vídeo mostra resgate de cobra em motor de carro na Zona Sul

Uma jiboia de, aproximadamente, três metros de comprimento foi resgatada, na noite desta sexta-feira (26), por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). A cobra estava presa entre as peças do motor de um carro, modelo Pálio, de cor preta e placas não divulgadas, que estava na rua 11, do conjunto Costa e Silva, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

A ação de resgate iniciou às 21h30 e durou cerca de duas horas. Na ocasião, os bombeiros contaram com o apoio da médica veterinária, Lorena Divino, que, voluntariamente, foi até o local e aplicou tranquilizantes para evitar que a cobra se machucasse quando fosse retirada do carro, além de danos materiais ao veículo.

O animal foi retirado do carro por volta de 23h30 e encaminhado para a base do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), localizado no Parque Estadual Sumaúma, Zona Norte.

O CBM-AM informou que, só nesta sexta, foram realizados seis resgates de animais silvestres em Manaus.

Isac Sharlon

EM TEMPO